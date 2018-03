Tempel directeur Haagse musea

Benno Tempel wordt directeur van het Gemeentemuseum Den Haag. Hij volgt per 1 januari 2009 Wim van Krimpen op, die het museum sinds 2001 leidde en volgend jaar met pensioen gaat. Van Tempel zal worden verwacht dat hij het succesvolle publieksgerichte beleid van Wim van Krimpen voortzet.

Tempel (1972) is sinds 2006 conservator tentoonstellingen bij het Van Gogh Museum. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is gespecialiseerd in de schilderkunst van de negentiende en vroege twintigste eeuw. Hij wil in 2009 promoveren op de Nederlandse kunstkritiek van de 19de eeuw.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Tempel een indrukwekkende loopbaan. Hij begon als gastconservator bij het Dordrechts Museum, waar hij de tentoonstelling Paul Gabriël, colorist van de Haagse School maakte. Daarna werkte hij assistent-conservator in het Van Gogh, was hij wetenschappelijk medewerker bij het Rijksmuseum en manager van het Museum Mesdag in Den Haag. Van 2000 tot 2006 werkte Tempel bij de Kunsthal in Rotterdam, de instelling die door Wim van Krimpen op de kaart werd gezet.

Tempels specialisatie sluit goed aan bij de collectie van het Gemeentemuseum, vermaard om zijn grote verzameling Mondriaans. ,,De toonaangevende collectie is een fantastisch startpunt voor allerlei activiteiten”, zegt Tempel in een reactie.”

De aanstelling van de relatief onbekende Tempel past bij de generatiewisseling bij veel belangrijke musea, in Nederland maar ook in het buitenland. In korte tijd werden onder meer Wim Pijbes (1961) bij het Rijksmuseum, Emily Ansenk (1970) bij de Kunsthal, Edwin Jacobs (1960) bij De Lakenhal en Thomas P. Campbell (1962) bij het Metropolitan Museum in New York benoemd.