Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Reportage over het personeel van de sluitende Knorr-fabriek in Loosdrecht, waarvan veertig tot vijftig oudere personeelsleden meteen na de sluiting op 1 oktober verdergaan in een door henzelf opgericht inpakbedrijf. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Onthullende beelden uit de Amsterdamse psychiatrische klinieken van AMC naar aanleiding van de psychiatrische instelling die werd gesloten nadat twee patiënten overleden. Verder de eerder aangekondigde reportage over de ophef die in Tholen is ontstaan over een film over de watersnoodramp van 1953. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Aandacht voor de financiële problemen in Amerika, voor het Gouda-debat in de Kamer en voor de première van de film over de Baader-Meinhofgruppe, inclusief een interview met de dochter van Ulrike Meinhof. Ned.2, 22.15-22.40u.

praatprogramma

De wereld draait door. Jan Siebelink over zijn nieuwe roman Suezkade, de actrices Monic Hendrickx en Eva van de Wijdeven over het Filmfestival en Mariska van Kolck over de zangeres Karen Carpenter. Ned.3, 19.30-20.20u.

Pauw & Witteman. Regisseur Eddy Terstall praat, met hoofdrolspeler Ton Kas, over zijn satirische film Vox Populi. Rintje Ritsma vertelt waarom hij stopt met schaatsen. Ned.1, 23.15-0.05u.

Question time. Politiek discussieprogramma. Hazel Blears, staatssecretaris voor lokaal bestuur, Theresa May, Conservatief afgevaardigde in het Lagerhuis, de Liberaal-democratische vertegenwoordiger Vince Cable, vakbondsleider Derek Simpson en Fraser Nelson, columnist bij News of the World , beantwoorden vragen van het studiopubliek. BBC 1, 23.35-0.35u.

informatief

Restauratie. Tweede aflevering van een serie over markante historische gebouwen die er zorgwekkend bij staan. Eén van de gebouwen komt in aanmerking voor een restauratiebudget van 1 miljoen euro. Vanavond het strandbad Winterswijk en kwekerij Veelzorg in Hillegom. Ned.2, 19.25-19.55u.

Reynebeau & Rotten. De historicus en de punkzanger sluiten hun roadmovieserie af met een onderzoek naar het postmodernisme in Groot-Brittannië. Canvas, 21.10-21.55u.

Andere tijden: De school van Beatrix. Reconstructie van het leven van onderwijsvernieuwer Kees Boeke (1884-1966), tevens een radicale hervormer die streefde naar een totale maatschappelijke omwenteling. In 1926 begon Kees Boeke zijn eigen school: De Werkplaats, waar op een radicaal nieuwe manier werd lesgegeven. Koningin Juliana bewonderde Boeke’s idealisme en stuurde haar dochters naar de school. Kees Boeke stierf in 1966 als een gedesillusioneerd man. Hij had gehoopt de wereld te veranderen, maar dit was niet gelukt. Interviews met dochter Candia Boeke (88), oud-klasgenoten Nouschka van Brakel, Daniel Koning en Wijnie de Graaf, en oud-leerlingen Beatrix en prof. Hermann von der Dunk. Ned.2, 21.25-22.00u.

Keuringsdienst van Waarde. Consumentenprogramma over eten, afl. De rivierkreeft. De kreeft is bezig aan een onstuitbare opmars vanuit Amerika naar de zoete Europese wateren. Ned.3, 22.00-22.30u.

documentaire

De onzichtbare film. Vierdelige serie over filmideeën en scenario’s die nooit werden verfilmd. Afl. 4: De Panama schets, Stefan Zweig, levensverhaal van een reiziger. De Oostenrijkse pacifist Zweig was in de jaren twintig en dertig een van de meest gelezen Duitstalige auteurs. Generaties Nederlandse scholieren kennen Zweig van zijn Schachnovelle. Cherry Duyns reisde voor de documentaire van Salzburg, waar Zweigs literaire opmars begon, via Panama, waar Zweig zijn speelfilm had gedacht, naar het huis in Brazilië, waar hij in 1942 zijn leven beëindigde, samen met zijn tweede echtgenote Lotte Altman. Ned.2, 22.50-23.55u.

drama

Spoorloos verdwenen. Dramaserie. Afl.: De verdwenen tiener. Een opstandige tiener verafschuwt haar vader, een militair, en al diverse malen uitgezonden naar Uruzgan. Als de ouders na een huldiging thuiskomen, blijkt de dochter verdwenen. Ned.1, 21.30-22.25u.

amusement

De avond van de Grote Filmquiz. Acteurs en actrices spelen bekende filmscènes na en improviseren. Filmkennistest. Verder o.a. bekendmaking van de publieksverkiezing van de beste acteur aller tijden. Ned.3, 20.30-22.00u.

Room 101. Zanger/drummer Phil Collins vertelt in Room 101 aan Paul Merton welke zaken hij het liefst van de wereld zou verbannen: onder meer televisiedominees en de broers Gallagher (Oasis). BBC 2, 23.00-23.30u.

sport

RTL Voetbal: KNVB Beker: Ajax-FC Utrecht. Rechtstreeks verslag van de wedstrijd in de tweede ronde om de KNVB Beker tussen Ajax en Utrecht. RTL 7, 19.55-22.45u.

RTL Voetbal: KBVB Beker. Samenvatting van de overige wedstrijden en tevens een rechtstreeks verslag van de loting voor de derde ronde. RTL 7, 22.45-0.00u.