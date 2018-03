Te haastig na hartaanval

Wanneer heeft het nog zin om iemand die op straat een hartstilstand heeft gekregen, met gillende sirenes naar het ziekenhuis te brengen? Minder vaak dan nu gedaan wordt, blijkt uit Amerikaans onderzoek dat gisteren in de Journal of the American Medical Association verscheen. Als er geen omstanders zijn die een reanimatiepoging doen, liefst met een automatische defibrillator, dan is de kans op overleven bekeken. Haastig naar het ziekenhuis helpt dan niet.

Al tientallen jaren proberen onderzoekers criteria op te stellen die goed helpen bepalen of het leven van iemand met een hartstilstand gered kan worden door snel ambulancevervoer naar een ziekenhuis. Niet alleen zijn spoedeisende hulpteams talloze kostbare uren bezig, bovendien is een dodemansrit per ambulance ook gevaarlijk. Ook in Nederland is het reanimatieprotocol onderwerp van discussie. De Nederlandse Reanimatie Raad publiceert aanstaande maandagavond een notitie op zijn website met nieuwe criteria voor het al dan niet starten of staken van een reanimatiepoging. In Nederland worden elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand.

Het nieuwe onderzoek neemt twee richtlijnen van de American Heart Association onder de loep. De Basic Life Support-richtlijn, die zegt dat de reanimatiepoging gestopt moet worden als aan drie voorwaarden is voldaan: als de hartstilstand optrad voordat het ambulancepersoneel aankwam, als geen defibrillator is gebruikt, en als de EHBO-ers de bloedcirculatie niet meer op gang krijgen. En de Advanced Life Support-richtlijn, die vijf voorwaarden vereist: de bovengenoemde drie, plus dat er niemand getuige was van de hartstilstand, en er geen omstander een reanimatiepoging heeft gedaan.

De Amerikanen bekeken wat er gebeurd zou zijn als volgens deze richtlijnen was gehandeld bij 5.505 mensen die na een hartstilstand op straat naar een eerste hulp afdeling waren gebracht. Van de 5.505 mensen waren er 947 (17 procent) ter plekke overleden, de rest was met spoed afgevoerd per ambulance.

Wanneer de driedelige Basic richtlijn zou zijn toegepast, dan zouden 2.592 (47 procent) mensen ter plekke zijn doodverklaard. De ambulance had dan 1.645 keer minder met vliegende spoed hoeven rijden. Maar van die theoretisch doodverklaarde mensen konden in werkelijkheid vier mensen dankzij de reanimatie in het ziekenhuis weer een redelijk normaal leven leiden. Met de vijfdelige Advanced richtlijn zouden 1.192 ter plaatse zijn opgegeven, 245 meer dan in werkelijkheid was gebeurd. Die mensen waren allemaal wel in het ziekenhuis overleden.