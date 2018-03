Taart bakken in Sonja Bakkers eigen keuken

De man bij de kassa in de kiosk kijkt langs mij heen naar de stapel Sonja’s op de grond voor het tijdschriftenrek. Nou, stapel? Ik heb de voorlaatste gepakt, nu ligt er nog één. Het is woensdagmorgen negen uur. Dinsdagmiddag pas is de Sonja (nummer 1, herfst 2008, 145 pagina’s, 5,95 euro) bezorgd en toen, zegt de man, „lagen er echt heel veel”.

Wordt het Sonja Bakker Magazine net zo’n bestseller als Sonja Bakkers boeken? Het valt niet uit te sluiten. De schrijfster van deze rubriek bijvoorbeeld, heeft nooit Bereik je ideale gewicht of één van de daarop volgende boeken gekocht, maar een tijdschrift, dát moet kunnen. Sonja Bakker zelf lijkt dat ook niet uit te sluiten: van de eerste Sonja zijn meteen 200.000 exemplaren gedrukt.

Reden genoeg om voor één keer af te wijken van de informele regel van deze rubriek: elke week drie tijdschriften bespreken. Deze keer alléén de Sonja. Zodat niemand later kan zeggen dat de bladenrubriek van nrc.next een aanstaand megasucces over het hoofd zag.

Wat bij een eerste doorbladeren meteen opvalt: in de Sonja nemen kookreportages de plaats in van modereportages. Maar liefst zeven zijn er: taart bakken („Om het eerste nummer van haar eigen tijdschrift te vieren, bakt Sonja vier heerlijke taarten in haar eigen keuken”), herfstsalades, ovenschotels, jam maken, najaarssoepen, feesttoetjes, mediterraan menu.

En dat is dan nog los van de ‘4 nieuwe weekmenu’s’ in het hart van de Sonja: zestien pagina’s met recepten voor ontbijt tot en met diner, onderscheiden naar man en vrouw, met boodschappenlijstjes, recepten én een ‘Zo werkt de Sonja Bakker Methode’. Handig voor wie de methode niet kent, aan de andere kant weet je nu ook meteen waarom je die methode maar steeds niet wilde léren kennen.

Want dit is sonjabakkeren: ‘Ontbijt voor de vrouw op maandag: 2 crackers besmeerd met halvarine, 1 beleg 20+ smeerkaas en komkommerplakken, 1 beleg achterham. Dinsdag: 250 gram magere yoghurt, 1 kiwi. Woensdag: 1 mueslibol besmeerd met halvarine, 1 glas karnemelk of 1 glas Optimel drink.’ Enzovoort, enzovoort. Voor wie sinds mensenheugenis ontbijt met thee, sinaasappelsap en twee boterhammen met jam en honing is dit een wereld van nadenken over eten die ze misschien niet wil betreden.

Wat verder nog? Onder meer: Man en motivatie (Marcel viel 28 kilo af, want: „Toen bleek Annemarie zwanger. Ik wilde graag een slanke vader zijn, met genoeg energie voor ons kind.”) Aan de keukentafel bij Robert ten Brink (Sonja: „Weet je dat ik jou vijf jaar geleden het script heb gestuurd van mijn eerste boek, met de vraag of je mij kon helpen?’’ Robert: „Die brief heb ik zelf nooit gezien. Ik denk dat de redactie hem al in de voorselectie opzij heeft geschoven, omdat ze het als onderwerp niet vonden passen in het programma.”) en Mijn SAS-dag, ofwel de ‘Schijt aan Sonja-dag’ van Catherine Keijl. Die heeft elke dag SAS-dag, zo blijkt: „Of liever: ik heb nooit een SAS-dag. Mijn hele leven staat in het teken van de CALORIE. Het is een klein menselijk drama. Je schaamt je dood als je de verhalen over de honger in de wereld hoort, maar bij elke hap denk ik: weer zo-en-zoveel calorieën.” Tsja.

Gretha Pama