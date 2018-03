Starter in Utrecht jarenlang genegeerd

Voor starters op de woningmarkt, zegt directeur Marien de Langen van woningcorporatie Mitros, heeft Utrecht jarenlang eigenlijk niet gebouwd. „Dat is ontzettend slecht voor de stad en de Randstad. Deze mensen moet je toelaten tot de stad, zij zijn de toekomst. De starters zijn nu echt aan de beurt.”

Bouwen voor starters, meestal huishoudens zonder kinderen, is niet lucratief. Commerciële partijen kiezen liever voor eengezinswoningen waar ze meer mee verdienen. Dus verstoppen pas afgestudeerden volgens De Langen de sociale huurmarkt, het zogenoemde scheefhuren – ook als ze beter gaan verdienen en verder willen.

Diverse woningcorporaties beginnen met initiatieven voor starters. Corporatie Portaal kreeg 300 serieuze inschrijvingen op 31 koopwoningen in een woontoren die eind 2009 gereed zal zijn. De woningen zijn verkocht met koopgarant. Dat is een constructie waarbij de bewoner die verhuist zijn woning terugverkoopt aan Portaal. De appartementen van zestig vierkante meter kosten daardoor nu ongeveer 140.000 euro. Daar kom je normaal gesproken niet ver mee in Utrecht.

Een ander groot project wordt gerealiseerd aan de Europalaan. Daar bouwen Rabo Bouwfonds studentenhuisvester SSH Utrecht en corporatie Bo-Ex een appartementencomplex met huur- en koopwoningen voor studenten en pas afgestudeerden.

De 261 koopwoningen van City Campus Max zijn in trek. „Als je net afgestudeerd bent, wil je graag zelfstandig wonen, maar ook nog het een en ander delen met anderen”, zegt locatiemanager Anneke Bochem. „Bovendien heb je niet veel ruimte nodig. Dat kunnen starters ook vaak niet betalen. In Utrecht, en ook in Amsterdam trouwens, ontbreekt het aan mogelijkheden voor deze groep.”

Voor een huurwoning zoals die in ‘de Max’ moet je normaal ongeveer zeven jaar ingeschreven staan als woningzoekende. Voor mensen van buiten de regio is het vaak nog lastiger.

Het gaat Utrecht economisch voor de wind en door de centrale ligging willen veel studenten er na hun studie blijven. Er wonen al meer hoogopgeleiden dan in andere steden. Daarnaast melden zich veel mensen van buitenaf, waardoor de druk op de woningmarkt blijft stijgen.

„Dat is de luxe van Utrecht geweest”, zegt De Langen, „er komen toch wel mensen wonen.”

Maar nu gaat er volgens hem iets veranderen. Uit prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal een- en tweepersoonshuishoudens de komende jaren blijft stijgen. Mitros houdt er rekening mee dat in 2025 bijna 80 procent van de Utrechtse woningen betrokken zal zijn door alleenstaanden of stellen zonder kinderen. De Langen: „Een gigantische groep van hen is onder de 35 jaar. Maar de discussie over wonen wordt nog altijd gevoerd door en voor gezinnen.”

De gemeente zou volgens hem te weinig doen voor starters. „Er gaat nu veel aandacht naar Vogelaarwijken en vinexlocatie Leidsche Rijn, maar wij zoeken naar nieuwe plekken waar we kunnen bouwen voor starters.”

Zulke locaties zijn schaars, zeker gezien de eisen van de ex-studenten. De ‘middeldure woning’ van ongeveer zestig of zeventig vierkante meter moet het liefst niet verder dan tien minuutjes fietsen van de binnenstad staan. En er moeten genoeg voorzieningen in de buurt zijn. Rondom het centrum is die ruimte er wel, zegt De Langen, maar die moet de gemeente dan wel vrijgeven.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat Mitros alle ruimte heeft om met ideeën te komen en dat Utrecht al veel doet voor starters. Er is een ‘actieprogramma koopstarters’ en de gemeente heeft 10 miljoen euro beschikbaar voor leningen die het starters makkelijker moeten maken een woning te kopen.