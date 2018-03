Spel tussen PvdA en Leefbaar, of CDA als lachende derde?

De enige vrouw op de geïmproviseerde kandidatenlijst, de enige bestuurder van buitenlandse afkomst, én de enige van wie vast lijkt te staan dat zij, zoals ze zelf al meermalen heeft benadrukt, niet heeft gesolliciteerd op de burgemeestersvacature in Rotterdam.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie, PvdA) won gisteren de alternatieve burgemeestersverkiezing die het AD/Rotterdams Dagblad organiseerde. Eerder dit jaar wees de Rotterdamse gemeenteraad het raadplegende referendum van de hand. Acht „serieuze” kandidaten selecteerde de krant, en die werden in alle dertien deelgemeenten voorgelegd aan burgers van Rotterdam. Bijna een kwart (24,2 procent) van de 12.519 uitgebrachte stemmen ging naar Albayrak (40), die opgroeide in Rotterdam-Zuid. Tweede werd de huidige burgemeester van Maastricht, Gerd Leers (CDA, 22,5 procent), gevolgd door oud-wethouder Wim van Sluis (Leefbaar Rotterdam, 19,8 procent) en oud-vakbondsleider Lodewijk de Waal (PvdA, 17 procent). Andere kandidaten waren de VVD’ers Geert Dales (4,5 procent) en Robin Linschoten (4,4 procent), de partijloze oud-staatssecretaris Steven van Eijck (4,1 procent) en de CDA’er Hans de Boer (3,3 procent). De huidige burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten, zwaait af op 1 januari.

Albayrak liet vanmorgen weten „vereerd” te zijn met haar uitverkiezing. „Maar het is niet aan de orde”, zegt haar woordvoerder. Ook de voorzitter van de Rotterdamse vertrouwenscommissie, Remco Oosterhoff (CU/SGP), zegt „met belangstelling” kennis te hebben genomen van de uitslag. „Maar wij raadsleden kunnen niets met deze uitslag.” Volgens hem maakt zijn commissie een eigen afweging, conform de wens van de raadsmeerderheid. „Op basis van een lijst met mensen die daadwerkelijk hebben gesolliciteerd en op basis van de profielschets.” Die laatste is mede opgesteld na een raadpleging onder Rotterdammers, benadrukt Oosterhoff. „Dat was hét inspraakmoment.”

Oud-burgemeester Bram Peper (PvdA) noemt de verkiezing „een leuk spelletje van een krant”. In tegenstelling tot oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD), eveneens woonachtig in Rotterdam, hecht de oud-minister van Binnenlandse Zaken geen waarde aan de uitslag. „Het wordt een spelletje tussen Leefbaar en de PvdA, en dus Van Sluis of De Waal.” Pepers persoonlijke favoriet, oud-havenwethouder René Smit (CDA), heeft „helaas” niet gesolliciteerd.

Volgens Peper heeft het CDA het nakijken, hoezeer de grootste partij van Nederland ook gebrand is op de burgemeesterspost in Rotterdam. Sinds het vertrek, begin dit jaar, van Wim Deetman in Den Haag zijn de christen-democraten niet meer vertegenwoordigd in de vier grote steden. Peper: „Het CDA is overgeleverd aan de grillen van de twee grootste machtsblokken, Leefbaar en de PvdA. Leefbaar heeft niets met het CDA en [PvdA-fractieleider] Peter van Heemst is door niemand te sturen, ook niet door Wouter Bos.”

Politicoloog Rinus van Schendelen daarentegen meent dat de raadpleging onder „een niet onaanzienlijk deel van het electoraat” niet mag worden onderschat, ook al is van een representatieve steekproef geen sprake. „Formeel heeft deze poll geen betekenis, maar in de praktijk kan en zal de vertrouwenscommissie de uitslag niet naast zich neer kunnen leggen.” Van Schendelen was zes jaar geleden de formateur van het beroemde Leefbaar-college in het vanouds ‘rode’ Rotterdam, waarbij voor het eerst sinds de oorlog geen plaats was voor de PvdA.

Van Schendelen noemt de uitslag „een godsgeschenk voor het CDA”, gelet op de tweede plaats van de ‘Maastrichtse hardliner’ Leers. „Hij is de ideale compromisfiguur. Leers mag bij de landelijke partijtop dan niet zo goed liggen, omdat hij er zo nu en dan afwijkende opvattingen op nahoudt. Maar hij is wél van CDA-huize, én tegelijkertijd voor de plaatselijke politiek geen rabiate CDA’er.”

Leefbaar-raadslid Marco Pastors spreekt van „een mooie uitslag met een duidelijke schifting, die ons straks zal gaan helpen in de vertrouwenscommissie”. Daar hoopt hij namens de grootste oppositiepartij overeenstemming te bereiken met zijn politieke rivaal Van Heemst. „Tot op heden zijn onze liefdes nog weinig succesvol gebleken, maar iedereen moet een keer over zijn eigen schaduw heen durven te springen.”

Mocht de commissie een niet-CDA’er voordragen, dan „is het spel gespeeld”, aldus Van Schendelen. Hoewel geen wettelijke verplichting is het gebruikelijk dat het kabinet de aanbeveling overneemt, op voorwaarde dat de kandidaat van onbesproken gedrag is. Het is een publiek geheim dat de landelijke CDA-top een voorkeur heeft voor de oud-voorzitter van MKB-Nederland, Hans de Boer. Van Schendelen: „Als Balkenende het machtswoord spreekt, leidt dat tot een crisis en hebben we in januari landelijke verkiezingen.”