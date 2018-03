Rentree Armstrong in wielershirt van Astana

Lance Armstrong heeft gisteren een einde gemaakt aan alle speculaties: de Amerikaan maakt volgend jaar zijn rentree in het wielerpeloton in het shirt van Astana. De verwachte aankondiging kwam tijdens een congres in New York, The Clinton Global Initiative, waar onder anderen Bono van U2 en de presidentskandidaten John McCain en Barack Obama aanwezig waren.

Armstrong, van 1999 tot en met 2005 zeven keer winnaar van de Ronde van Frankrijk, keert terug uit ideële overwegingen. Begin volgend jaar start hij in de Tour Down Under in Australië. Hij wil de wereld bewust maken van de mogelijkheden en noodzaak van kankerbestrijding. Een salaris hoeft hij er niet voor, de beloning zou zijn achtste tourzege moeten worden.

Maar de keuze van de Amerikaan voor zijn oude ploegleider Johan Bruyneel is tevens een keuze voor samenwerking met de Spaanse kroonprins van het peloton, Alberto Contador. Hij won in 2007 de Tour de France, mocht daarin dit jaar niet terugkeren maar won wel de Giro en de Vuelta. Met dit duo de Tour rijden kan voor Bruyneel een probleem opleveren, zeker nadat Contador al had laten doorschemeren niet de knecht van Armstrong te willen spelen.

Armstrong deed gisteren in New York al een handreiking naar zijn nieuwe ploeggenoot, door hem uitbundig te complimenteren: „Ik kijk ernaar uit met hem te fietsen. Alberto is momenteel de beste wielrenner op de planeet. Dat moet iedereen begrijpen en respecteren. Ik weet niet zeker of ik wel zo hard kan rijden als hij.”

Armstrong (37) stelt zijn rentree in het profpeloton in het teken van de strijd tegen kanker, de ziekte die hij zelf in 1996 overwon. „Ik kan niet garanderen dat ik voor de achtste keer de Tour win, maar wel dat mijn boodschap gaat aankomen.” Hij kondigde aan dat hij de fiets gebruikt om zijn nieuwe initiatief, de ‘Live Strong Global Awareness Campaign’ te promoten. In Parijs wil de Amerikaan na de finish van de Tour 2009 een mondiale conferentie houden over kankerbestrijding. (ANP)