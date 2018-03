Radio Voorkeur

OBA live. Joris van Casteren vertelt over zijn boek Lelystad, de meest ongewenste plek in Nederland. Juul Bovenberg en Anke Teunissen lichten hun documentaire Nestblijvers toe, over kinderen die nooit het huis hebben verlaten. Rondetafelgesprek over gemengde wijken. Psycholoog Nico Frijda over zijn boek De wetten der emoties. Radio 5, 19.05-21.00u.

De Avonden. Kees Maaswinkel over zijn documentaire Geen dag zonder Fak-Fak, over Nederlandse soldaten in Nieuw-Guinea, begin jaren zestig. Zanger/gitarist Joep Berkenbosch vertelt over een van zijn meest weerbarstige nummers. Paul Haenen praat over zijn nieuwe theaterseizoen en dominee Gremdaat op internet. Reclamemaker Joost van de Loo bericht over de crossmediale lancering van N., het nieuwe boek van de Amerikaanse thrillerschrijver Stephen King. Radio 6, 20.05-20.50u.

Casa Luna. Heddy Honigmann, geboren in Lima, Peru, praat onder meer over haar nieuwe documentaire El Olvido die op het Nederlands Filmfestival in Utrecht in première gaat . Anekdotes over zwervers, obers en middenstanders vertellen de geschiedenis van Peru. Radio 1, 0.02-0.45u.