Publiciteitstour rond de wereld van een oude kampioen

Omringd door prominenten uit de grote wereld mocht Lance Armstrong gisteren tijdens The Clinton Global Initiative in New York weer zijn verhaal vertellen over het gevecht tegen kanker. Onder meer Bono, de zanger van U2, was er, de presidentskandidaten John McCain en Barack Obama, de Britse premier Gordan Brown, de Italiaanse premier Silvio Berlusconi en de Afghaanse president Hamid Karzai.

Waar anderen zich dezer dagen uitspreken over klimaatverandering, armoede, opvoeding en gezondheidszorg brak de zevenvoudige Tour de Francewinnaar gisteren op de openingsdag van het congres een lans voor wereldwijd meer kankeronderzoek. Na afloop maakte Armstrong (sinds vorige week 37) bekend dat hij voor Astana gaat rijden, de ploeg van zijn voormalige ploegleider Johan Bruyneel. Saillant detail: de Amerikaanse oud-wielrenner ziet af van een salaris. Zijn eerste wedstrijd is in januari in Australië: de Tour Down Under.

Armstrongs rentree heeft naar zijn zeggen alles te maken met zijn Live Strong Global Awareness Campaign. Maar, vroeg een CBS-verslaggever, hij had toch ook aandacht voor zijn strijd tegen kanker kunnen vragen als gepensioneerde? ,,Dat is waar natuurlijk, maar als ik niet op de fiets zou gaan zitten, zou ik hier veel minder aandacht voor krijgen”, zei de man die genas van teelbalkanker.

Hij wil aan de Tour de France meedoen, en overweegt zelfs voor het eerst de Giro d’Italia te rijden. Armstrong maakte bekend dat hij met steun van dopingbestrijder Don Catlin een individueel en onafhankelijk antidopingprogramma gaat opzetten. De resultaten van testen tijdens trainingen en wedstrijden zullen op zijn website worden geplaatst. Dit om twijfels weg te nemen die de afgelopen jaren over zijn uitzonderlijke prestaties zijn gerezen.

Hoewel harde bewijzen niet zijn geleverd dan wel onder zware juridische druk van Armstrongs advocaten zijn ingetrokken, is het aantal kenners en betrokkenen die ervan overtuigd zijn dat de Amerikaan epo heeft gebruikt steeds meer toegenomen. Zijn uitzonderlijke prestaties, zijn uithoudingsvermogen, kracht en andere fysieke metamorfoses zijn volgens verschillende (onder anderen Australische en Canadese) onderzoekers het gevolg van strafbare stimulerende medicatie. Vreemd is dat hij weer met Johan Bruyneel gaat samenwerken, die dit jaar nog uit de Tour de France werd geweerd omdat zijn naam en enkele van zijn renners bij de Kazachstaanse ploeg Astana in Frankrijk besmet zijn. De directie van de Tour de France zegt een rentree van Armstrong niet in de weg te willen staan.

De Duitse dopingexpert en moleculair bioloog Werner Franke, die vooral onderzoek heeft gedaan bij voormalige DDR-sporters, vindt dat Armstrong bij zijn terugkeer alsnog geschorst moet worden. ,,Dit is een terugslag in het wereldwijde antidopingbeleid. Een sporter die onmiskenbaar doping heeft gebruikt en een slecht voorbeeld is geweest, dient uitgesloten te worden.’’

Ook voormalig directeur van het wereldantidopingagentschap WADA, Dick Pound, is kritisch over de terugkeer. De Canadees refereert aan controles uit de Tour van 1999. De Franse sportkrant l’Equipe onthulde dat zes (ingevroren) urinestalen van Armstrong epo bevatten. Pound: ,,Zijn comeback betekent niet dat dopingbeschuldigingen verdwijnen. Armstrong moet nog altijd uitleggen hoe het kan dat zes van zijn urinestalen positief testten.” Over het antidopingplan van Armstrong zelf zegt Pound: ,,Zijn plan is irrelevant als het niet wordt uitgevoerd door een door het IOC of WADA geaccrediteerd laboratorium.”

De pr-tour van Armstrong krijgt cachet door de oprichting van een ploeg voor renners onder 23 jaar, Livestrong. Daarin krijgt het Amerikaanse talent Taylor Phinney (zoon van Connie Carpenter en Davis Phinney, beiden oud-renner) een plaats. De Belg Axel Merckx wordt de manager. Het Amerikaanse fietsenmerk Trek, waarmee Armstrong en Bruyneel een contract hebben, wordt sponsor.

Of Armstrong zich kan meten met de nieuwe lichting (met name ploeggenoot Alberto Contador) is nog de vraag. Hij heeft de afgelopen weken wel drie zware mountainbike-wedstrijden gewonnen. Een achtste Tour winnen hoeft voor hem niet. Het gaat vooral om de promotie van zijn campagne. Bill Clinton feliciteerde hem gisteren in New York en wenste hem veel sterkte in zijn nieuwe leven.