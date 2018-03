Provinciale verkiezing in Irak geregeld

Onder zware Amerikaanse druk heeft het Iraakse parlement ingestemd met een aangepaste wet die het mogelijk maakt provinciale verkiezingen te houden. Ten noorden van Bagdad werden gisteren 35 mensen gedood in een hinderlaag, aldus de Iraakse autoriteiten.

De Amerikaanse autoriteiten zien de verkiezingen als een belangrijke verzoenende maatregel omdat de sunnieten, die de vorige verkiezingen boycotten, hiermee meer stem in het bestuur krijgen. De verkiezingen moeten voor 31 januari plaatshebben.

Het parlement ging ermee akkoord het omstreden gebied van door de Koerden opgeëiste oliestad Kirkuk buiten de verkiezingen te houden. Ook in de drie Koerdische provincies worden later verkiezingen georganiseerd. De eerdere wet voorzag wel in verkiezingen in Kirkuk en stuitte op een veto van de Koerdische president van Irak, Jalal Talabanid.

Eerder dit jaar had een referendum moeten worden gehouden in Kirkuk om uit te maken of de stad onder centraal gezag zou blijven, wat zijn Arabische en Turkmeense gemeenschappen wensen, of aan Koerdistan zou worden toegevoegd, wat de Koerden als uitkomst voorspellen. Dat referendum werd tot nader order uitgesteld. In de eerdere versie van de verkiezingswet werden de zetels in de provinciale raad van Kirkuk gelijkelijk verdeeld tussen Koerden, Arabieren en Turkmenen, wat voor de Koerden onacceptabel was. Een commissie gaat nu proberen een oplossing te vinden.

De verkiezingen worden in Bagdad en het zuiden een gevecht tussen shi’itische groepen. De Hoogste Islamitische Raad, de shi’itische establishment-partij, controleert nu de meeste provinciale raden in het zuiden. De vraag is of de bij de onderste bevolkingslagen populaire beweging van Muqtada Sadr dit keer meedoet.

Onder de 35 doden in de hinderlaag in Al-Duleimat in de provincie Diyala waren 27 politiemannen en acht leden van de sunnitische Sahwa-militie. Hun konvooi werd bij het binnenrijden van het dorp onder vuur genomen. Volgens de autoriteiten waren de daders, naar wordt aangenomen Al-Qaeda-in-Irak, getipt over de komst van het konvooi. (Reuters, AP, AFP)