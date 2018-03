Polen wikken overnieuw avontuur

Hij is twee weken terug in Polen en moet overal aan wennen, ook aan verkeersregels. „Een paar dagen geleden reed ik tot mijn verbijstering op de linker weghelft. Het ging maar net goed.”

Drie jaar werkte Marcin Hutyra (30) in Groot-Brittannië. Eerst als barman, later bij een bank en een verzekeraar. Nu geniet hij in een café in Wroclaw van een grote kop koffie en, vooral, van de zacht snorrende airco. ,,Ik was vergeten hoe warm het in Polen kan worden. In Edinburgh was het altijd fris.”

Vier jaar geleden sprak ik ook met Hutyra. Toen wilde hij absoluut niet weg, in het westen zou hij „tweederangs” zijn, terwijl hij hier tot de bloem der natie hoorde. Maar hij ging toch: de grenzen gingen open, in Polen kon hij geen droombaan vinden en veel vrienden gingen ook. De tamtam van arbeidsmigranten was onweerstaanbaar.

Maar nu klinkt andere muziek. De Britse regering meldde onlangs dat de migratie afneemt: het aantal werkzoekenden uit Centraal-Europa lag in de eerste drie maanden van dit jaar 13 procent lager dan in 2007. En volgens het IPPR, een Brits onderzoeksinstituut, is de helft van de één miljoen Oost-Europeanen die na 2004 het Kanaal overstaken weer weg.

,,Ik wilde flink verdienen om een flat te kopen”, zegt Mateusz Netzkar (27), die de oversteek begin dit jaar nog waagde. ,,Ik was te optimistisch: het pond is niets meer waard.” Sinds 2004 is de Britse munt veertig procent minder waard geworden ten opzichte van de Poolse zloty. En de salarissen in Polen stijgen, dit jaar opnieuw met tien procent. Netzkar kwam na drie maanden al terug. Ook Hutyra zag zijn Britse inkomsten in rook opgaan. Maar dat was niet eens zijn grootste zorg. ,,Ik heb geografie gestudeerd, maar in Schotland werkte ik onder mijn niveau. Van de hele dag cheques verwerken word je niet vrolijk. Ik zat op een dood spoor.”

Wroclaw (700.000 inwoners) ademt succes. De terrasjes zitten propvol, de uitzendbureaus ook, het historische centrum is fris geverfd en overal rukt glanzend asfalt op. Wat betreft buitenlandse investeringen, vijf miljard euro sinds 2003, is het de tweede en niet de vierde stad van Polen. Dat was ooit anders: voor 1945 heette het hier Breslau, de stad lag op Duits grondgebied dat na 1945 Pools werd. Uit het huidige Oekraïne verdreven Polen vonden hier een nieuw tehuis en een ongemakkelijk bestaan, want de angst dat de Duitsers zouden komen zat diep. Investeren in de stad deden ze liever niet.

Keerpunt was, ironisch genoeg, een natuurramp. In 1997 werd Wroclaw zwaar getroffen door overstromingen. ,,Die gebeurtenis heeft onze identiteit helpen smeden”, zegt burgemeester Rafal Dutkiewicz. ,,Opeens ging het alleen nog maar om overleven en de stad redden.” Door het water werd het ook de eerste Poolse stad die massaal van Europese fondsen gebruik mocht maken, het begin van een inhaalrace die Wroclaw alsnog op de kaart van Polen zette.

De niet-partijgebonden Dutkiewicz is ongekend populair. In 2006 werd hij met communistische cijfers (85 procent) herkozen. Hij ging een stap verder dan zijn voorganger en zette Wroclaw ook op de Europese kaart, met mega-investeringen. Het is de stad van Toyota, LG Electronics, Hewlett-Packard en Google – dat laatste bedrijf heeft hier sinds kort een servicecentrum.

Hutyra herkent zijn stad na drie jaar afwezigheid amper. „Al die nieuwe gebouwen”, zegt hij. „Dat maakt terugkeren een stuk fijner.” Ook dit keer klonk een tamtam. De jonge Pool had geregeld contact met vrienden die níet waren verkast. Zij kregen banen, kochten huizen, leefden zo slecht niet. En hij? Hij zat tussen mensen die nauwelijks wisten waar Polen lag.

Frank van Gool merkt ook dat de Polen in beweging zijn. Hij is directeur van het Nederlandse uitzendbureau OTTO, dat zich specialiseert in Poolse werkkrachten. In de Britse vestiging van het bedrijf wordt de deur niet meer platgelopen. „Het gaat gewoon minder goed met Groot-Brittannië”, zegt hij. „De werkloosheid neemt toe en op buitenlanders wordt het eerst bezuinigd.” In Ierland remt de groei dit jaar zelfs af tot 0,4 procent. De bouwsector voorspelt er massaontslagen. De Poolse economie groeit dit jaar met ruim 5 procent.

Maar Van Gool voorziet nog geen massale remigratie. Want in de Poolse vestigingen van OTTO loopt het wél storm. „De inschrijvingen nemen toe”, zegt de Nederlander. „Vooral het aandeel van Polen die goed Engels spreken vliegt omhoog. Dat kan er op duiden dat Polen nog steeds in het buitenland willen werken, maar ergens anders.”

Ook Polityka tempert het enthousiasme over de terugkeer van verloren zonen en dochters. Het weekblad wees onlangs op een enquête onder Polen in Groot-Brittannië, waarin slechts 12 procent aangeeft snel te willen terugkeren. Bovendien zou een nieuwe migratiegolf, vooral richting Scandinavië, op handen zijn.

Van Gool zou daarmee „eigenlijk wel blij” zijn. In 2004 hield Nederland de grenzen nog dicht voor de Polen, het liep de beste mensen mis. Volgens hem kunnen Polen in Nederland met handwerk 45 procent meer verdienen dan in Groot-Brittannië. Voor administratieve banen is dat verschil nog groter. Bijkomend voordeel is dat Nederland ‘om de hoek’ ligt. „Voor zeventig euro vlieg je van Düsseldorf naar Wroclaw.”

Netzkar heeft zijn buik vol van reizen, helemaal na zijn mislukte avontuur in Groot-Brittannië. Daarvoor werkte hij ook al eens in Nederland (appels plukken) en in Noorwegen, waar hij dakpannen legde, huizen verfde en tuinierde, maar ook iets te vaak in pikdonkere parken moest slapen. „We kwamen toen alle Noren op vakantie waren. Pas na een maand ging het balletje rollen.”

Nu werkt hij voor een groot computerbedrijf in Wroclaw. Maar het is niet waarvoor hij geleerd heeft (internationale betrekkingen) en het betaalt niet geweldig. Het appartement dat hij huurt moet hij met nog vier anderen delen om rond te kunnen komen. „Misschien”, zegt hij, „moet ik straks toch weer naar het buitenland.”

Dutkiewicz, die in de jaren negentig fortuin maakte als headhunter, wil de jeugd aan zijn stad binden. Twee jaar geleden werd Wroclaw wereldnieuws, toen het in Londen een radio- en advertentiecampagne begon met de oproep aan Polen om terug te komen. De burgemeester grinnikt: „We kregen zelfs de Arabische nieuwszender Al-Jazeera op bezoek.”

Was het een wanhoopskreet? Hij lacht ronduit: „Het vinden van arbeidskrachten was moeilijker, maar er was geen tekort. We wilden vooral ons succes verkopen, aan jonge Polen én aan buitenlandse investeerders.”

De burgemeester ergert zich aan het Poolse gejammer over de grote leegloop. Jonge Polen, zegt hij, moeten niet worden aangesproken op hun schuldgevoel of hun patriottisme, maar vooral op hun ambitie. Ja, een braindrain dreigt, het talent moet terugkeren, maar wel naar een land met perspectief en niet met zuurpruimen. „Ik hou van Londen, maar ik moet Wroclaw aantrekkelijk maken. Niet Londen.”