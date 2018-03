Plak kost 4,4 miljoen

Een olympische medaille in Peking heeft het Rijk en De Lotto gemiddeld 4,4 miljoen euro gekost. Voor een ‘plak’ op de Paralympische Spelen was 324.000 euro nodig. Dat heeft de Algemene Rekenkamer gisteren bekendgemaakt in het rapport Topsport in Nederland.

De Algemene Rekenkamer heeft het onderzoek uitgevoerd ter gelegenheid van het afscheid van collegelid Pieter Zevenbergen, die grote belangstelling heeft voor sport, in het bijzonder voor wielrennen. Hij was van 1989 tot 1994 voorzitter van de KNWU.

De sportbonden geven per jaar bijna 63 miljoen euro uit aan topsport. De rijksoverheid en De Lotto geven per jaar samen 17,7 miljoen euro uit aan de bonden die sporters konden voordragen voor de Olympische Spelen.

Nederland won in Peking zestien medailles. De gemiddelde bijdrage per jaar van het Rijk en De Lotto is 1,1 miljoen euro. In een olympische cyclus van vier jaar komt dat neer op 4,4 miljoen euro per medaille.

De Algemene Rekenkamer maakt zich zorgen over de teruglopende inkomsten van De Lotto. Van de 2,5 miljoen euro die jaarlijks beschikbaar is voor de gehandicaptensport, neemt deze organisatie bijna de helft voor haar rekening.