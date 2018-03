Parlement Z-Afrika benoemt president

Het parlement van Zuid-Afrika zal vanmiddag naar verwachting Kgalema Motlanthe benoemen tot nieuwe president van Zuid-Afrika. De benoeming van een nieuwe president werd noodzakelijk door het voortijdige aftreden van Thabo Mbeki.

De 59-jarige Motlanthe, vicevoorzitter van regeringspartij ANC, wordt geacht te fungeren als tijdelijk president tot de verkiezingen volgend jaar. Dan wordt zeer waarschijnlijk ANC-leider Jacob Zuma gekozen tot president.

De parlementaire stemronde waarin Motlanthe zou worden gekozen, was nog gaande bij het sluiten van deze krant. Motlanthe’s benoeming gold van tevoren als een zekerheid: het ANC beschikt over een ruime meerderheid van de zetels en Motlanthe, een veteraan van de anti-apartheidsstrijd, geniet aanzien onder aanhangers van zowel Mbeki als Zuma.

Het ANC schoof Motlanthe naar voren als presidentskandidaat nadat Thabo Mbeki afgelopen weekend gehoor gaf aan de oproep van de partij om terug te treden. Mbeki, president vanaf 1999, werd verweten dat hij om politieke redenen de juridische vervolging van Jacob Zuma aanstuurde.

Mbeki was vanmiddag niet aanwezig in het parlement. Volgens een woordvoerder was hij wel uitgenodigd. Het is niet bekend waarom Mbeki de uitnodiging heeft afgeslagen.

Motlanthe zal moeten proberen de verschillende kampen binnen het ANC bijeen te houden. In navolging van Mbeki treedt vandaag eenderde van de ministersploeg terug, van wie een gedeelte bereid is om onder Motlanthe terug te keren. (Reuters, AP)