'Pakistan haalt vliegtuigje neer'

Het Pakistaanse leger heeft gisteren het wrak gevonden van een onbemand Amerikaans spionagevliegtuigje in de regio Zuid-Waziristan, aan de grens met Afghanistan. Inlichtingenbronnen meldden dat militairen en leden van lokale stammen het toestel uit de lucht hadden geschoten. Volgens het leger is het toestel waarschijnlijk neergestort na een technisch mankement. Het is het derde bericht deze maand over Pakistaanse beschietingen van Amerikaanse toestellen. Tweemaal eerder zou het leger op Amerikaanse helikopters hebben geschoten. De twee landen hebben een nauwe, maar steeds minder gemakkelijke relatie in de bestrijding van extremisten die onderdak krijgen in de stammengebieden – zeker sinds de Amerikanen op 3 september een grondaanval uitvoerden in Zuid-Waziristan. (AP, Reuters)