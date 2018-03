Overige films

Memoirs of a Geisha (Rob Marshall, 2005, VS). In de bestseller Memoirs of a Geisha wist schrijver Arthur Golden een oerromantisch verhaal geloofwaardig in te bedden in eindeloos veel details over het oude Japan. Die authenticiteit gaf aan het inkijkje in de langdurige onvervulde liefdesgeschiedenis tussen het meisje Sayuri, verkocht en opgeleid als geisha, en een dertig jaar oudere industrieel iets mysterieus en verbodens. Bij regisseur Marshall bleef alleen het decor nog geheimzinnig. Chinese filmsterren, ook bekend in het Westen, spelen de Japanse personages: Zhang Zi-Yi en Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon) en Gong Li. De film kreeg welverdiende Oscars voor kostuums, art direction en camerawerk. Net5, 20.30-23.20u.

Das Herz von St. Pauli (Eugen York, 1957, W-Dui). Misdaadverhaal met kroegbaas Hans Albers in Hamburgs Reeperbahnmilieu. Morgen, ARD, 10.30-12.00u