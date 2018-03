Organisator Watou verhuist naar Brugge

De toekomst van het bekende festival Poëziezomers Watou in Watou is onzeker nu Brugge organisator Gwy Mandelinck heeft gevraagd in die stad een evenement voor poëzie en beeldende kunst op te zetten.

Mandelinck noemt het aanbod „eervol” en is nog in onderhandeling over zijn opvolging. Hij zou naar Brugge verhuizen om het nieuwe festival op te zetten.

De dichter Gwy Mandelinck (71) is de bedenker van de Poëziezomers in het gehucht Watou op de grens van Vlaanderen en Frankrijk. Al 28 jaar brengt hij daar in verlaten stallen, in schuren en op het boerenland poëzie, fotografie en beeldende kunst samen. Jaarlijks komen 10.000 tot 15.000 bezoekers uit Nederland en Vlaanderen naar Watou, dat ook internationaal de aandacht heeft getrokken.

Brugge staat bekend als museumstad, met zestien musea, waaronder het Guido Gezelle Museum en het Groeningemuseum. Met een project geïnspireerd op Watou zou de stad een nieuwe culturele injectie krijgen. Ook in Brugge wil Mandelinck de bezoeker van het kunstfestival „onderdompelen in de sfeer”.

Volgens Mandelinck komt de wereld graag naar Watou „omdat het dorp naar de wereld hunkert”. Hij heeft de afgelopen jaren vele kunstenaars en dichters van naam naar het dorp gehaald. Afgelopen zomer beleefde het festival zijn 28ste editie.

