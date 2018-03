ook in première

Il dolce e l’amaro. Regie: Andrea Porporati. ***

Als zijn vader bij een gevangenis-opstand overlijdt, krijgt Saro Scordia een peetvader die hem inwijdt in de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Wat eenvoudig begint met afpersingen, eindigt met liquidaties. Als Saro aan het begin van de film beter had geluisterd naar zijn grote liefde Ada, die niets van maffiose praktijken wil weten, was het nooit zover gekomen. Il dolce e l’amaro vertelt een verhaal dat in talloze films al vaker is verteld: met het warme welkom in de ‘familie’ en ook de gewetensnood van iemand die niet meer terug kan. De film onderscheidt zich door de gedetailleerdheid waarmee sommige maffiarituelen worden getoond. Maar het zijn vooral de talloze terzijdes die de film meerwaarde geven. Ze vallen in de categorie sterke verhalen, die zowel waarheid als mythe kunnen zijn. Zo houdt de film twee opties open als het gaat om de reputatie van capo Gaetano Butera. Vermoordde hij in koelen bloede een lastig geworden hulpje of gaf hij de man die verslaafd was geraakt aan moord en verkrachting het genadeschot? AW

Babylon A.D. Regie: Mathieu Kassovitz. *

Het is pijnlijk om actieheld Vin Diesel pogingen te zien doen tot acteren in Babylon A.D. van de Franse regisseur Mathieu Kassovitz. Zelfs dit simpele verhaal, met louter standaardscènes van het science fiction-soort, vergt te veel van de grimmige spierbonk. Vin Diesel speelt een huurling die, ergens in de toekomst, een zwangere vrouw moet begeleiden, uit een klooster in Kazachstan naar de VS. Deze Aurora blijkt een soort Maria te zijn, in blijde verwachting van een nieuwe verlosser. Babylon A.D. leeft wel even op door een prettig schmierend cameo van Gérard Depardieu en door de betrouwbare Charlotte Rampling als boosaardige hogepriesteres. PdB

Hollandsch Hollywood, dvd en cd. Distributie: TDM. ****

Op de verzamel-dvd Hollandsch Hollywood staan alle succesnummers uit de grootste vooroorlogse Nederlandse films. Alle filmfragmenten stammen uit de begintijd van de geluidsfilm en zijn exemplarisch voor de dromen over een stralende toekomst die de Nederlandse filmindustrie in die tijd koesterde. In 1933 ging in Duivendrecht bijvoorbeeld de Cinetone-studio’s open. Hollands Hollywood was geboren. We zouden de wereld wel even een poepie laten ruiken. Dat optimisme was van korte duur, de productie kwam niet echt op gang en het was bovendien duur om films te maken. De film Het Nederlandsche Cabaretalbum, waarvan ook een fragment is opgenomen, draagt nog de sporen van een gewoonte die al decennia verdwenen is: de uitnodiging aan de bioscoopbezoeker om mee te zingen. Elk liedje eindigt met het refrein dat als tekstbalk onderin beeld komt. Net als bij karaoke verschijnt er een teken wanneer je moet zingen. Ook in Nederland zingt met Cor Steyn (1939) mocht het publiek niet lui achterover leunen: organist Steyn roept de zaal op om vooral een grotere keel op te zetten, met opnieuw de teksten van het lied in beeld. De muzikale fragmenten uit beroemde Jordaanfilms als De Jantjes (1934), Bleeke Bet (1934) en Oranje Hein (1936) zijn door het Filmmuseum ook op deze dvd gezet. Extra interessant is de bijgevoegde cd met net even andere versies van de nummers die door de crème de la crème uit de cabaret- en toneelwereld van de jaren dertig worden gezongen. Zoek de verschillen. Meezingen mag. AW