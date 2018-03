Onvoorzichtige Pool is moeilijk te corrigeren

,,Ik loop meteen weg als ik een Pool met een zaagmachine in de weer zie’’, zegt bouwvakker Peter Benckhuysen tijdens zijn lunchpauze op een bouwterrein in Amstelveen, waar een groot kantorencomplex wordt gerealiseerd. „Voordat ik een ongeluk krijg”, voegt hij eraan toe. Zijn collega’s knikken instemmend. Zij zijn opgehouden de veiligheidsvoorschriften uit te leggen, want de Oost-Europese collega’s spreken toch geen woord Nederlands en zijn vaak maar tijdelijk in dienst.

„Als niets wordt gedaan, neemt het aantal ongevallen toe en is het wachten op de eerste dode’’, zegt Dick van Haaster, voorzitter van vakbond FNV Bouw. Veel leden klagen volgens hem over gevaarlijke situaties op de werkvloer door communicatieproblemen. „De meeste werkgevers zien dit niet als hun verantwoordelijkheid.” Daar zijn de Nederlandse bouwvakkers bezorgd over, vult regiobestuurder en collega Steeph Custers aan, want zij moeten toezien dat de Oost-Europese collega’s geen helm of valbescherming dragen en op gympies lopen in plaats van op schoenen met stalen neuzen.

Een verplichte taalcursus is volgens hoofduitvoerder Piet Stomp van Wessels bv echter onbegonnen werk omdat de werknemers maar tijdelijk in dienst zijn. „Nu leggen we alles maar met handen en voeten uit.” Tot ongelukken bij de Nederlandse bouwvakkers heeft dat nog niet geleid, aldus Stomp. Maar dat komt volgens kraanmachinist Marti Sietsma ook omdat iedereen constant bezig is gevaarlijke situaties te mijden. „Ik draai mijn kraan bijvoorbeeld heel langzaam naar rechts, dan zien de Polen vanzelf wel wat de bedoeling is.”

Aan de andere kant van de kantine zit de Poolse Marian Kunath. Als hem wordt gevraagd of hij graag Nederlands zou willen spreken, pakt hij zijn telefoon om tolk Rob Griep op te bellen, een bouwvakker met een Poolse vrouw. Griep zegt dat Kunath het niet erg vindt, want hij komt hier alleen om hard te werken. Door de communicatieproblemen zitten de Nederlandse bouwvakkers inmiddels niet te wachten op Roemeense en Bulgaarse werknemers (zie inzet). Als Bulgaren ‘ja’ knikken bedoelen ze ‘nee’, en andersom.

Onveilige situaties door communicatieproblemen doen zich niet alleen in de bouwsector voor. In augustus berichtte de CNV Dienstenbond dat 80 procent van de Nederlanders, werkzaam in de distributiecentra van Albert Heijn, zich onveilig voelt omdat Poolse collega’s de Nederlandse taal niet begrijpen. „De Polen sjezen door de magazijnen om te voldoen aan de prestatiebonus voor uitzendkrachten”, zegt CNV-bestuurder Fedde Monsma. ,,Dan schiet een Pool bijvoorbeeld net achter een heftruck langs waardoor de bestuurder enorm schikt en op de rem moet staan.” Hij hoopt daarom dat de supermarktketen deze ‘opjaagpremie’ afschaft.

Albert Heijn zegt dat werknemers geklaagd hebben over de hoge werkdruk, maar ontkent dat er daarom sprake is van gevaarlijke situaties. „Bij ons zijn geen ongevallen bekend”, aldus woordvoerder Jan Christiaan Hellendoorn. Werknemers krijgen volgens hem instructies op papier in het Nederlands, Engels en Pools. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met de vakbonden en heeft Albert Heijn toegezegd meer vaste werknemers in dienst te nemen, en is gesproken over een basiscursus Nederlands in één van de distributiecentra.

Custers heeft ook een oplossing voor het communicatieprobleem in de bouw. Werkgevers moeten alleen nog maar zaken doen met bonafide uitzendbureaus. Ook omdat hoofduitvoerders slecht zicht hebben op de situatie, want zij nemen meerdere onderaannemers aan, die weer contact hebben met verschillende, vaak malafide, uitzendbureaus in Nederland en in Oost-Europa. Custers: „Hoofduitvoerders weten vaak niet eens dat ze Oost-Europeanen in dienst hebben.”