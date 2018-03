Onrust van Gouda tot Wall Street

„Pak de gebruikelijke verdachten maar weer op”, zegt politiechef Louis Renault verveeld in de onsterfelijke film Casablanca.

In de Hollandse polder is het niet anders. Er rollen namen over tafel van begunstigden van de politieke beweging van Rita Verdonk. En ja, hoor: het zijn de gebruikelijke verdachten.

Vastgoedmakelaar Chris Thunessen was betrokken bij de beweging van Pim Fortuyn. Een Haags bedrijfsgebouw van hem, dat dienst deed als partijkantoor van de LPF, heeft hij nu ter beschikking gesteld van Verdonk. Afvalverwerker en paardenfokker Willem Zegwaard, een zakenman die jarenlang gevechten met Justitie heeft geleverd, is ook een van de weldoeners. Net als Pieter Storms, voormalig tv-reporter en echtgenoot van Nina Brink, de vrouw van World Online die eveneens fan van Rita is.

Tv-makelaar Harry Mens, tv-producent John de Mol en society-zakenvrouw Sylvia Tóth zijn natuurlijk ook van de partij.

Eén gulle gever is zo verstandig geweest zijn of haar anonieme gift via een bank op Cyprus te laten lopen. Cyprus is een favoriet witwasparadijs voor Russische tycoons en de Nederlandse drugsmaffia. Het bankgeheim is in Nicosia in prima handen.

De polderpopulisten richten hun pijlen in de politiek ook op de gebruikelijke verdachten. Verdonk besteedde vorige week haar spreektijd tijdens de Algemene beschouwingen aan de kosten van de generaal pardon-regeling. Geert Wilders haalde uit naar het Marokkaanse tuig dat buschauffeurs in Gouda bedreigt. Aan de linkerkant hekelde Agnes Kant de graaiers in de zorgsector.

Ondertussen gaat de wereld niet zozeer gebukt onder onrust in Gouda, maar onder onrust op de financiële markten. Hier laten de populisten in de Tweede Kamer het volslagen afweten.

Dat is vreemd. Want links en rechts populisme weet gewoonlijk wel raad met kosmopolitische bankiers en speculanten. Zij zijn de gebruikelijke verdachten in de samenzwering van het kapitaal en de politieke elite tegen de belangen van het volk.

Verdonk staat voor zelfstandige ondernemers, Wilders voor de kleine man en Kant voor de arme onderkant van de samenleving.

Allemaal krijgen die te maken met de gevolgen van de financiële crisis. De banken scherpen de kredietverlening aan, de economie stagneert, straks loopt de werkloosheid op, blijkt het spaargeld verdampt en komen de uitkeringen onder druk.

Voor de leiders op de flanken van de politiek biedt dit nieuwe thema’s om zich te profileren. De financiële crisis werkt als een katalysator voor de onvrede van de burgerij. Main Street heeft nooit sympathie voor Wall Street, de City, het Damrak of de Amsterdamse Zuidas.

Roel Janssen