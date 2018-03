Ondanks kredietcrisis beleeft DSM recordjaar

Goed, beter, best. Opnieuw verhoogde chemieconcern DSM gisteren de winstverwachting voor dit jaar. Kredietcrisis, moeilijke economische omstandigheden? Bij DSM niet. Het bedrijf blijft naar eigen zeggen „profiteren van gunstige marktomstandigheden”.

Twee maanden geleden maakte het bedrijf de beste resultaten in de geschiedenis van het bedrijf bekend. De verwachting voor het bedrijfsresultaat werd toen verhoogd met 100 miljoen euro tot 970 miljoen euro. Nu denkt het bedrijf zelfs dat het nog hoger zal uitkomen: tussen de 1,025 en 1,075 miljard euro.

Waar al die winst vandaan komt? Kunstmest en vitamines. En de vraag naar die producten blijft maar groeien, maakte het bedrijf vanochtend bekend. DSM is op de wereldwijde markt van vitamines een van de grootste bedrijven. Naast de sterk gestegen vraag profiteert het bedrijf ook van hogere verkoopprijzen, omdat de vraag naar vitamines groter is dan het aanbod. Bovendien had DSM in China ook nog een andere meevaller het afgelopen kwartaal. Concurrenten moesten de deuren sluiten omdat ze niet voldeden aan milieu- en veiligheidseisen. China is voor DSM steeds belangrijker geworden. De omzet van DSM in China bedroeg vorig jaar 670 miljoen euro, een groei van 23 procent. Dit jaar zal de omzet in China nog hoger zijn.

De strategische keuzes van DSM pakken dit jaar goed uit. Het bedrijf besloot eind 2007 om zich te specialiseren in biochemie en hoogwaardige materialen. De bulkchemie werd grotendeels verkocht. Zo werd het bedrijf minder conjunctuurgevoelig, want vraag naar vitamines voor fabrikanten van voedingssupplementen en medicijnen is er altijd. Mondiale trends van blijvende aard, noemt het chemieconcern de vraag naar hun huidige producten.

Op het gebied van hoogwaardige materialen heeft DSM nog een grote troef in handen. Dyneema, naar eigen zeggen de sterkste vezel ter wereld. Het bedrijf verwacht dat de vraag naar de vezel de komende jaren steeds groter wordt. Eerder dit jaar maakte DSM daarom al bekend dat de productiecapaciteit van deze vezel de komende jaren fors uitgebreid zal worden. Maar nu maakte het bedrijf ook bekend dat er in Amerika een eerste productielijn voor de zogeheten Dyneema Purity vezel gebouwd zal worden. Hiermee wordt onder meer zeer sterk medisch hechtdraad gemaakt.

Maar er is ook nog een restje uit het ‘oude’ DSM dat nog steeds veel winst oplevert: de kunstmesttak. Het onderdeel DSM Agro staat sinds vorig jaar september te koop, maar blijft ondertussen volop doordraaien. Het onderdeel levert bijna 25 procent van de totale winst. De vraag naar kunstmest is groot en de prijzen zijn hoog. Toch wil DSM het onderdeel nog steeds verkopen. Een voordeel is dat de verkoopprijs alleen maar hoger zal worden.

Op de beurs werd vanochtend enthousiast gereageerd op de verhoogde winstverwachting. Rond het middaguur stond het aandeel op 35,98 euro, een winst van ruim 3 procent.