Omzet van Maxeda groeit nauwelijks

Rotterdam. De omzet van winkelbedrijf Maxeda (V & D, De Bijenkorf, Praxis) kwam in het eerste half jaar 2008 weliswaar iets hoger uit dan in het eerste half jaar 2007(een toename van 1,2 procent tot 1.578 miljoen euro), maar dat was vooral te danken aan de groei van het aantal winkels. De omzet op basis van een vergelijkbaar winkelbestand slonk met 1 procent bij vergelijking van de eerste zes maanden van 2008 en 2007.