Olympische medaille kostte overheid en Lotto 4,4 miljoen

DEN HAAG. Een olympische medaille in Peking heeft de rijksoverheid en De Lotto 4,4 miljoen euro gekost. Voor een plak op de Paralympische Spelen was 324.000 euro nodig. Dat heeft de Algemene Rekenkamer gisteren bekendgemaakt. De kosten zijn berekend aan de hand van de uitgaven van het Fonds voor de Topsporter, zoals stipendia en onkostenvergoedingen, de rijksoverheid en De Lotto. Dat bedrag is gedeeld door het aantal medailles in Peking.