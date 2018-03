Nieuwe eisen van Defensie vergroten kansen van de JSF

Op de ochtend van 25 september van het jaar 2018 brengt het Nederlandse ministerie van Defensie een kort persbericht uit. „Gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht”, meldt Defensie, „hebben de afgelopen nacht zowel tactische als strategische doelen van de Iraanse luchtafweer aangevallen en vernietigd”. Na weken van oplopende spanning heeft het Witte Huis besloten Iran te bombarderen. Nederlandse vliegtuigen hebben meegedaan aan de first strike. Fictief?Zeker.Onrealistisch?

Uit interne documenten van het ministerie van Defensie blijkt van niet. Eind mei stuurde Defensie een vragenlijst van 76 pagina’s aan verschillende Amerikaanse en Europese vliegtuigfabrikanten. Het uitschakelen van vijandelijke SAM-raketten tijdens de eerste uren van een conflict is één van scenario’s waarnaar wordt gevraagd.

In 2010 neemt het kabinet een definitief besluit over de opvolging van de F-16. Al in 2000 concludeerde Defensie dat de Joint Strike Fighter (JSF) „het beste toestel voor de beste prijs” was. Toch moeten de de kandidaten voor aanschaf nog één keer met elkaar worden vergeleken. De „actualisatie” van de „kandidatenevaluatie”, zo blijkt uit de stukken, is geen simpele herhalingsoefening. „Nieuwe inzichten” over over toekomstige operaties van de luchtmacht hebben geleid tot nieuwe eisen. Één vliegtuig komt waarschijnlijk het beste aan die nieuwe eisen tegemoet: de JSF, van fabrikant Lockheed Martin.

Op 27 mei van dit jaar vergaderde de vaste Kamercommissie van Defensie over de JSF. Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries (CDA) kreeg toestemming om deel te nemen aan de Initiële en Operationele Testfase van het JSF-programma. Niemand had ook anders verwacht.

Maar de harde toon van PvdA-woordvoerder Angelien Eijsink verbaasde iedereen. De informatie van de regering over de JSF is „gekleurd”, zei Eijsink fel. Kamervragen zijn „niet of slechts eenzijdig beantwoord”. En doordat er voortdurend werd „gegoocheld met termen” was een behoorlijke vergelijking tussen de JSF en alternatieve toestellen niet mogelijk.

Het debat ging toen al lang niet meer over de testfase van het JSF-programma, maar vooral over de volgende stap: de nieuwe kandidatenvergelijking. Eijsink eiste controle door een externe partij. Bovendien eiste de PvdA-woordvoerder dat de Saab Gripen, het Zweedse gevechtsvliegtuig dat in 2002 door Defensie was afgeschreven als kandidaat, opnieuw zou mogen meedoen.

Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries probeerde het belang van de kandidatenvergelijking te bagatelliseren. „Laten wij geen wetenschap maken van iets wat gewoon het afvinken van criteria is”, zei hij de volgende dag tijdens de voortzetting van het algemeen overleg. Volgens De Vries zou Defensie nagaan of de gegevens uit 2002 nog steeds correct waren. „Wij gaan niet de illusie wekken dat wij het beter en anders kunnen doen dan in 2002”, zei de staatssecretaris.

Maar in de brief die De Vries op 27 juni naar de Kamer stuurde, was de staatssecretaris voorzichtiger. Defensie zou geen „radicaal andere aanpak” hanteren. „De aspecten kwaliteit en levertijd” waren „relatief eenvoudig te vergelijken”. En de kwaliteit? Hoe bepaalt Defensie of de JSF nog steeds het beste toestel is? „Wat de kwaliteit betreft”, schreef De Vries, is „in 2001 al veel voorwerk gedaan waarop kan worden voortgebouwd.”

De Vries bedoelt daarmee dat de nieuwe vergelijking van Defensie verschilt van die van 2002. Dat is in elk geval wat de verschillende vliegtuigfabrikanten werd gemeld in de uitgebreide vragenlijst die het ministerie van Defensie in mei van dit jaar naar hen heeft verstuurd. Daarin staat dat „zowel nieuwe informatie van de [...] kandidaten” als „nieuwe inzichten van de Nederlandse regering over toekomstige gevechtsoperaties” in het onderzoek zal worden meegenomen.

Tot welke nieuwe inzichten is de Nederlandse regering gekomen?

NRC Handelsblad legde de hand op de vragenlijsten van beide onderzoeken: het request for information dat op 27 juni 1999 werd verstuurd, en het tweede verzoek om informatie (questionnaire), dat dateert van 27 mei van dit jaar.

Uit de twee documenten blijkt dat Defensie heeft gekozen voor een nieuwe methode om de kandidaten met elkaar te vergelijken.

In 1999 werd de verschillende vliegtuigfabrikanten gevraagd naar algemene specificaties van ieder vliegtuig. Deze karakteristieken werden in 2000 met elkaar vergeleken in een zogeheten multicriteria-analyse. De uitkomsten daarvan bepaalde de score van ieder toestel.

Dit keer pakt Defensie het heel anders aan. Fabrikanten moeten beschrijven hoe ze zes verschillende missies denken te kunnen uitvoeren. Het zijn missies die volgens Defensie „door de Nederlandse regering worden verlangd”.

Sommige missies zijn nieuw. Tijdens operatie Allied Force, het NAVO-luchtoffensief tegen Servië, vlogen Nederlandse F-16’s tijdens de eerste nacht onder dekking van de Amerikanen Kosovo binnen. De opvolger van de F-16, zo heeft Defensie bepaald, moet echter zelfstandig zulke Initial Entry Operations kunnen uitvoeren. Behalve het uitschakelen van vijandelijke vliegtuigen (Offensive Counter Air) gaat het om het uitschakelen van de vijandelijke luchtverdediging: Suppression/Destruction of Enemy Air Defences (SEAD/DEAD) in luchtmachtjargon. Voor die laatste taak is de F-16 niet geschikt.

De taken van de luchtmacht zijn dus uitgebreid sinds 2000. Maar dat is, zo zeggen ze bij Defensie, nu eenmaal wat de politiek zo heeft bepaald. In de Prinsjesdagbrief, die in 2003 door de Kamer werd goedgekeurd, staat expliciet dat de krijgsmacht moet kunnen opereren „in alle regionen van het geweldsspectrum” – „ook in de beginfase van een operatie”. Dezelfde formulering is in latere beleidsdocumenten terug te vinden. Toch is de first strike politiek niet onomstreden. Defensieminister Eimert van Middelkoop zette bij zijn aantreden in 2007 meteen een streep door de plannen om kruisraketten voor de marine te kopen. Nederland hoefde niet in een dergelijk „hoog geweldsspectrum” te opereren, zei de minister.

Nieuwe taken leidden dus tot nieuwe eisen aan de opvolger van de F-16. Maar het zijn wel eisen die op het lijf zijn geschreven van de JSF. Door zijn extreem lage radarprofiel (stealth), zo verwacht het Pentagon, kan de JSF straks het vijandelijke luchtruim invliegen zonder gezien te worden door de luchtafweer.

Sommige inzichten in de toekomstige oorlog in de lucht zijn bovendien door Defensie genegeerd. Het feit bijvoorbeeld dat in de toekomst steeds meer Russische en Aziatische jagers zullen beschikken over supercruise: het vermogen om voor lange tijd sneller te vliegen dan het geluid.

Supercruise wordt in de tweede vragenlijst niet genoemd. In 1999 noemde Defensie als standaardvijand de Sukhoi-27 Flanker. Inmiddels is de Sukhoi-35 (een vliegtuig dat beschikt over supercruise) op de markt. In het scenario voor luchtgevechten dat Defensie de fabrikanten nu vraagt te beschrijven, wordt in het geheel geen tegenstander genoemd.

In Australië ontstond vorige week ophef nadat de resultaten van een grote Amerikaanse computersimulatie waren uitgelekt. In het scenario namen JSF’s het op tegen Su-35’s. Volgens de Australische pers werden de JSF’s „als zeehondjes dood geknuppeld”.

Wie de twee vragenlijsten goed bestudeert, valt nog iets op. Veel zaken waaraan Defensie in 1999 veel belang hechtte lijken nu niet meer belangrijk. Veel vragen uit 1999 zijn nu weggelaten: over de risico’s van de verschillende programma’s bijvoorbeeld, over de wapens , over geluidseisen. Het zijn punten waarop het JSF-programma met tegenslagen te kampen heeft gehad.

Deze krant legde dit verhaal voor aan het ministerie van Defensie. Het departement wil echter niet reageren. „Wij willen niet vooruitlopen op de uitkomsten van de kandidatenevaluatie”, meldt een woordvoerder. In december moet deze gereed zijn.

