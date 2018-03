Nieuwe eisen aan opvolger van F-16 gunstig voor JSF

Het ministerie van Defensie heeft nieuwe eisen gesteld aan de opvolger van het F-16 gevechtsvliegtuig. Daardoor lijken de kansen van de Amerikaanse F-35 Joint Strike Fighter (JSF) verder te zijn vergroot.

Dat blijkt uit correspondentie van het ministerie van Defensie met verschillende vliegtuigfabrikanten die in het bezit is van deze krant.

Een van de nieuwe eisen is dat het toekomstige gevechtsvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht op ‘de eerste dag van de oorlog’ de luchtafweer van de vijand moet kunnen trotseren. De F-16’s van de luchtmacht kunnen dergelijke Initial Entry Operations nu niet zelfstandig uitvoeren. Ook Europese jagers als de Eurofighter, Rafale of Saab Gripen, de concurrenten van de JSF bij de opvolging van de F-16, hebben steun van gespecialiseerde toestellen nodig. De JSF echter, zo belooft het Pentagon, kan de vijandelijke luchtafweer binnendringen omdat hij vanwege zijn lage radarprofiel (stealth) veel minder snel wordt gedetecteerd.

In 2003 werd het ambitieniveau voor de krijgsmacht door toenmalig minster van Defensie Kamp (VVD) verhoogd. De zogeheten Prinsjesdagbrief, die werd goedgekeurd door het parlement, stelt dat de krijgsmacht moet kunnen opereren „in alle regionen van het geweldsspectrum, ook in de beginfase van een militaire operatie”. Dit geldt nog steeds.

Nederland is sinds 2002 partner in de ontwikkeling van de JSF. In 2010 moet een definitieve beslissing over de opvolger van de F-16 worden genomen. Vóór dat moment, zo heeft het kabinet bepaald, moet de JSF nog één keer met mogelijke Europese alternatieven worden vergeleken. In deze vergelijking, zo schreef staatssecretaris van Defensie De Vries (CDA) aan de Kamer, zal worden „voortgebouwd” op een eerdere vergelijking uit 2000.

Al in 2000 concludeerde het ministerie van Defensie na onderzoek dat de JSF „het beste toestel voor de beste prijs” was. In november 2005 adviseerde het departement een „definitieve keuze voor de JSF” te maken. Een politiek besluit werd echter niet genomen. Het nieuwe kabinet besloot in 2007 dat de mogelijke alternatieven opnieuw moeten worden bestudeerd.

In mei van dit jaar stuurde het ministerie van Defensie een uitgebreide vragenlijst naar verschillende fabrikanten. Hierin schrijft Defensie dat „nieuwe inzichten van de Nederlandse regering over toekomstige militaire missies” hebben geleid tot nieuwe eisen voor de „opvolger van de F-16”. Defensie wil niet reageren. Het departement wil „niet vooruitlopen op de resultaten van de evaluatie”, aldus een woordvoerder.

