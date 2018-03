Nieuwe bewijzenvoor dopegebruik honkballer Bonds

SAN FRANCISCO, 25 sept. De federale justitie van de Verenigde Staten beschikt over nieuwe bewijzen dat honkballer Barry Bonds in 2000 anabole steroïden heeft gebruikt. Zijn trainer Greg Anderson zou de verboden middelen verstrekt hebben. Dat zei een woordvoerder van justitie gisteren in San Francisco.Bonds, die met 762 homeruns recordhouder is in de Major League Baseball, wordt al lange tijd verdacht van doping. Zijn naam dook evenals die van vele andere topatleten op in het Balco-schandaal, het laboratorium in San Francisco dat systematisch dope leverde. Een rechtszaak tegen de honkballerbegint op 2 maart 2009.