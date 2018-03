Nieuwbouw Friese politie veel duurder

Sneek. De nieuw- en verbouw van huisvesting van de politie Fryslân valt 69 miljoen euro duurder uit dan was begroot, zo is gisteren bekendgemaakt. De nieuwbouw was begroot op 37 miljoen. Oorzaken zijn de stijgende bouwkosten, een groter vloeroppervlak en strengere veiligheidseisen. De totale begroting van de Friese politie is per jaar 109 miljoen. Het Regionaal college, de 31 Friese burgemeesters, was niet op de hoogte en is verbijsterd.