Nicke Andersson van The Hellacopters

Nicke Andersson (36) is oprichter, zanger en gitarist van The Hellacopters. Na veertien jaar stopt de Zweedse rockband ermee. Maar eerst gaan ze gaan nog één keer op tournee.

Wat was de eerste plaat die je zelf kocht?

„Rock and Roll Over van Kiss. Ik heb er weken om gezeurd bij mijn moeder. Ik was zeven. Kiss kende ik van de plaatjes die bij de kauwgom zaten. Zonder ooit een noot van ze te hebben gehoord besloot ik: dit is de beste band ter wereld. Als diehard fan probeerde ik mijn klasgenoten te overtuigen. Tevergeefs.”

En de meest recente?

„All Night Long van The Casanovas. Geweldige band uit Australië, een van de betere rockbands van het moment. Ik ken ze via The Dat-suns, goede vrienden van ons, die uit Nieuw-Zeeland komen.”

Ben je een verzamelaar?

„Ja, maar ik koop voornamelijk oude troep en weinig nieuwe dingen.”

Favoriete plaat?

„Never Mind the Bollocks van The Sex Pistols. Als je die plaat die niet hebt, ben je een idioot. Heb je hem wel, maar draai je hem nooit, of je vindt hem slecht, dan ben je ook een idioot. The Pistols hebben maar één plaat gemaakt, maar die is beter dan alle Beatles-platen bij elkaar.”

Troostplaat?

„Alle muziek biedt troost, van al mijn oude r&b-platen tot het eerste album van de legendarische metalband Death: Scream Bloody Gore. Dat is nog eens een titel, stukken beter dan St. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.”

Beste dansnummer?

„Stel dat ik zou kunnen dansen, dan deed ik dat op Dance Little Girl van Clay Hammond, een soort blues-r&b-soul-zanger. Geweldig nummer. Dat is mijn geheimtip. Alhoewel, Dancin’ On My Grave van Motörhead mag er ook wezen.”

Wat zou men niet van je verwachten?

„Dat ik The Beatles ook een goede band vind.”

Frank Provoost

Optredens The Hellacopters: vanavond Tivoli (Utrecht), dinsdag Hedon (Zwolle).