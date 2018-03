Nepartsen schaden imago van gezondheidszorg India

Om Parkash (78) voelt zich niet lekker. Rillend zit hij op de charpoi in de donkere woonkamer van zijn huisje in het dorp Amarpur, honderd kilometer ten noordoosten van Delhi. Zijn vrouw vertrouwt het niet en haalt Ranjit Singh. De dokter trekt een overhemd aan en pakt zijn zwarte dokterstas, een versleten aktetas, als de vrouw van Parkash langs komt. Zijn praktijkruimte ziet er eenvoudig uit: een kleine ruimte met kale, geel gesausde muren en een betonnen vloer. De deur staat altijd open. Er staan een houten tafel en paar houten stoelen, bekleed met donkergroene skai. Onder de tafel staat een gerafelde kartonnen doos met lege ampulletjes.

Singh (36) gaat doeltreffend te werk. Om Parkash moet een thermometer in zijn mond houden, terwijl hij met een stethoscoop diens rug beluistert. „38,9, ik zal wat antibiotica tabletten geven.” Terug in zijn praktijkruimte vouwt hij de tabletjes in reepjes krantenpapier. „Tien rupees”, 16 cent, zegt hij als hij de propjes aan de vrouw overhandigt. In India zijn honderdenduizend basisartsen zoals Ranjit Singh. Ze wonen in afgelegen dorpen of in achterstandswijken in de grote steden en hun praktijkruimte is dag en nacht open. Zij nemen genoegen met een honorarium van tien tot vijftig rupees per consult en zijn zo het vangnet van de Indiase gezondheidszorg.

Maar er is één probleem: Ranjit Singh, die gemiddeld tien patiënten per dag helpt, is geen echte dokter. En de meer dan 1,25 miljoen collega’s van hem zijn dat evenmin. Ze hebben nooit geneeskunde gestudeerd. De meesten zijn niet verder gekomen dan de middelbare school.

Singh zegt dat hij het doktersvak heeft geleerd als doktersassistent in Meerut, twintig kilometer verderop. Tien jaar heeft hij daar gewerkt. Hij weet hoe je injecties moet geven en hoe je eenvoudige kwaaltjes kunt herkennen. Ook heeft hij negen jaar geleden een een cursus ‘geboortebeperking’ gevolgd. Hij verkoopt condooms en verstrekt de pil, aan de echtgenoot. Vrouwen komen daarvoor niet bij hem langs. Verder bladert hij af en toe in een vergeeld boek: een geneesmiddelencompendium uit 1992. Hij heeft ook een klein stukje grond, een buffel en een koe. Daar verdient hij meer mee dan met zijn praktijk, zegt hij.

Dat mensen als Singh ongestoord hun werk doen, toont het falen van de Indiase gezondheidszorg, zegt dr. K.K. Kohli, arts en voorzitter van de commissie ter bestrijding van kwakzalverij van de Delhi Medical Council. Hij schat dat alleen al in Delhi meer dan 30.000 nepdokters actief zijn. Ze zijn een gevaar voor de volksgezondheid en ze bezorgen de medische stand een slechte naam. Maar er wordt niet of nauwelijks tegen opgetreden, zegt hij.

Volgens de grondwet is gratis gezondheidszorg een recht. Maar in de praktijk is dat recht niet opeisbaar. De overheid investeert veel te weinig in de gezondheidszorg, zegt Kohli. „Een schande.” In veel dorpen is geen dokter in de buurt. Volgens de officiële cijfers is er een tekort van zeker 600.000 artsen in de openbare gezondheidszorg. Daarnaast neemt de belangstelling voor de studie geneeskunde neemt af. Studenten kiezen liever voor een sector waar veel meer geld is te verdienen.

De falende openbare gezondheidszorg leidt tot een tweedeling. De middenklasse en de rijken zoeken hun heil in particuliere klinieken. Daar moet wel worden betaald, maar de medische zorg is er veel beter en de wachttijden zijn veel korter.

De eenvoudige dagloner heeft daar geen geld voor. En hij geen tijd om een groot deel van de dag door te brengen in de overvolle wachtkamer van een openbare kliniek, waardoor hij inkomsten misloopt, zegt dr. Kohli. „De kwakzalverij is een sociaal probleem”.

De inwoners van Amarpur kunnen ook naar de gratis openbare dokterspost in het dorp. Promad Kumar Sharma (36) is dagelijks tussen tien en twee uur aanwezig. Hij krijgt zeventig tot tachtig patiënten per dag. Hij houdt dat bij in een logboek waarin hij van alles invult, maar niet de diagnose. Dat mag niet, want ook Sharma is geen arts, hij is gediplomeerd apotheker. Hij zegt dat er voor het laatst in februari een echte dokter is gesignaleerd in Armapur. „Ik heb al drie keer geschreven om mijn bazen te attenderen op de situatie, maar ik krijg geen reactie. Daarom behandel ik de patiënten maar zo goed mogelijk. Als ik het niet vertrouw, verwijs ik ze naar de kliniek, twee kilometer verderop”.

Maar er komt verbetering. Tegenover de dokterspost liggen de fundamenten voor een kliniek met acht tot tien bedden. Over een jaar of zo moet de bouw klaar zijn. Sharma zal er zijn apotheek onderbrengen en er zal vast ook een echte dokter komen, zegt hij. Toch is nepdokter Singh niet bang zijn klandizie te verliezen. „Ik ben altijd bereikbaar en ik kom bij de mensen aan huis”, zegt hij. „Ik moet nog zien of een dokter zich hier blijvend wil vestigen.”