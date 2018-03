Nederland telt 68 wijnboeren

Het aantal wijnboeren in Nederland is tussen 2003 en 2007 meer dan verdubbeld. Nederland telde er vorig jaar 68, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren gemeld. De hoeveelheid landbouwgrond die wordt gebruikt voor de wijnbouw is gestegen van 36 hectare in 2003 tot 105 in 2007. Vooral in Overijssel, Gelderland en Limburg was sprake van een sterke toename van het wijndruivenareaal. De wijnimport is in toegenomen met dertig miljoen liter. (ANP)