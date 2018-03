Nederlaag voor auto-industrie

De auto-industrie heeft vanmorgen een gevoelige nederlaag geleden in het Europees Parlement. Dat stemde over nieuwe regels die fabrikanten verplichten schonere auto’s te maken. Verwacht werd dat het parlement in zou stemmen met een compromis, waardoor autofabrikanten makkelijker zouden kunnen voldoen aan die regels. Maar dat compromis haalde het net niet.

„Het was heel spannend, maar het is een mooi resultaat”, vindt Dorette Corbey (PvdA) die voor strenge normen is. In 2012, zegt ze, mogen auto’s gemiddeld nog 120 gram CO2 uitstoten per kilometer. Dat was wat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, eerder dit jaar ook voorstelde. Een lobby van autofabrikanten, gesteund door de Duitse bondskanselier Angela Merkel, pleitte de afgelopen maanden voor verzwakking van die norm.

Nu stoten auto’s gemiddeld nog zo’n 160 gram CO2 uit per kilometer. Fabrikanten moeten er straks voor zorgen dat dat 130 gram is. Een verdere reductie van 10 gram mag worden bereikt met aanvullende maatregelen, zoals schonere brandstoffen of ander rijgedrag. Het gaat om een gemiddelde per fabrikant. Bedrijven die niet voldoen moeten boetes betalen.

De nieuwe regels maken deel uit van een pakket maatregelen waarmee de EU de uitstoot van C02 in 2020 wil hebben teruggebracht met 20 procent. De stemming vanmorgen vond plaats in de milieucommissie van het Europees Parlement. Het gehele parlement moet ook nog instemmen met de plannen, net als de lidstaten.