Neanderthalers nuttigden vooral voedsel uit zee

In hun onderzoeksverslag dat deze week online wordt gepubliceerd door de Proceedings of the National Academy of Sciencesschrijven de Spaanse en Britse onderzoekers dat de dierlijke overblijfselen in het Neanderthaler-deel van de Gorham-grot niet anders zijn dan die in het latere Homo sapiensdeel. Kortom: rond 35.000 jaar geleden leefden Neanderthalers in Zuid-Spanje niet anders dan duizenden jaren later de moderne mensen.

De onderzoekersvermoeden dat de exploitatie van de kust de Neanderthalers waarschijnlijk in staat heeft gesteld nog lang in Zuid-Spanje te blijven voortbestaan terwijl ze in de rest van Europa al waren uitgestorven. Het gaat om aangespoelde vissen en zeezoogdieren, en om mossels die op laag water konden worden gezocht. De resten in de grotten vertoonden duidelijke tekenen van gebruik: snijsporen op de vis-, zeehond- en dolfijnbotten en sporen van vuur op de mossels.