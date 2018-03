Neander at ook dolfijnen

Neanderthalers waren niet alleen jagers op grootwild maar vonden hun voedsel ook aan de kust: mossels, zeehonden, vis en dolfijnen. Dit blijkt uit opgravingen in twee grotten in Gibraltar, waar resten van deze dieren werden gevonden tussen Neanderthaler gereedschappen. Gebruik van zeevoedsel was al wel vermoed, omdat in zuurstofisotopen in Italiaanse Neanderthalbotten een typische ‘zee-signatuur’ was gevonden. Eten van zeevoedsel geldt als een typisch modern menselijk verschijnsel, maar nu is dus wel zeker dat Neanderthalers het ook deden. In hun onderzoeksverslag, deze week online in de Proceedings of the National Academy of Sciences (Early Edition) schrijven de Spaanse en Britse onderzoekers (onder wie Chris Stringer) dat de dierlijke overblijfselen in het Neanderthaler-deel van de Gorham-grot niet anders zijn dan die in het latere Homo sapiens-deel. Kortom: rond 30.000 jaar geleden leefden Neanderthalers in Zuid-Spanje niet anders dan een paar duizend jaar later de moderne mensen. Overigens zijn de oudste aanwijzingen voor kusteconomie van Homo sapiens ca 125.000 jaar oud (aan de Rode Zee) en mogelijk zelfs 165.000 jaar (in Zuid-Afrika).

Archeologie hechten veel waarde aan het eten van zeevoedsel omdat dat de mogelijkheid biedt lang op een plaats te blijven, met alle bijkomende culturele en technologische gevolgen. Vermoed wordt dat de exploitatie van de kust de Neanderthalers in staat heeft gesteld nog lang in Zuid-Spanje te blijven voortbestaan terwijl ze in de rest van Europa al waren uitgestorven. De Neanderthalers vingen de vis en dolfijnen niet op volle zee, er is geen spoor van scheepsbouw. Het gaat om aangespoelde vissen en zeezoogdieren, en om mossels die bij laag water werden verzameld. Op de vis-, zeehond- en dolfijnbotten zijn snijsporen gevonden en sporen van vuur.