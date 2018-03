NASA ziet nieuwe neutronenster

Rotterdam, 25 sept.Astronomen hebben een nieuw soort neutronenster in ons Melkwegstelsel ontdekt. Het object manifesteerde zich op 10 juni 2007 met een felle flits, waargenomen door de SWIFT-satelliet van NASA. Aanvankelijk was het idee dat het om een gamma-uitbarsting ver weg in het heelal ging. Maar aardse telescopenzagen nog een paar nachten felle, optische, flitsen van het object komen. In twee artikelen in Nature vandaagsuggereren astronomen dat het gaat om een jonge neutronenster - een van de dichtste objecten in het universum die ontstaan als een zware ster tijdens een supernova ineenstort. Een kleine fractie ervan ontwikkelteen extreem sterk magnetisch veld (het zou vanaf aarde een creditcard op de maan kunnen wissen) enhetobject zou een variant van zo`n `magnetar`kunnen zijn.