MySpace opent eigen online muziekwinkel

Rotterdam. MySpace, het grootste sociale netwerk van de wereld, opent vandaag een eigen muziekwinkel. Het bedrijf heeft daartoe een overeenkomst getekend met Sony BMG, Warner en Universal. Gebruikers van MySpace kunnen muziek kopen, maar ook gratis (dankzij advertenties) en onbeperkt online luisteren. MySpace Music biedt verder allerlei gereedschappen om liedjes en playlists te delen. De dienst is voorlopig alleen beschikbaar in de VS, maar er zou ook hard gewerkt worden aan een Nederlandse versie van het portaal. Voor de platenmaatschappijen, die strijden tegen muziekpiraterij en illegale downloads, is MySpace Music een nieuwe manier om geld te verdienen aan internet. MySpace heeft circa 120 miljoen gebruikers.