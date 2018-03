Ministers tonen Kamer berouw

De ministers Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) en Cramer (Milieu, PvdA) hebben gisteren beiden berouw getoond tegenover de Tweede Kamer. Bij Van Middelkoop ging het om zijn uitlatingen in Vrij Nederland over onder andere het niet vervullen van de dienstplicht. Minister Cramer botste eerder deze week met de Kamer toen zij weigerde vragen over groene stroom te beantwoorden. Tijdens een spoeddebat in de Kamer bood zij haar excuses aan over dit weigerachtige gedrag.

In een brief aan de Kamer zegt Van Middelkoop zijn uitspraken in Vrij Nederland en de ophef die daarover is ontstaan te betreuren. De Kamer was verontwaardigd over het vraaggesprek met de bewindsman waarin deze zegt „heel blij” te zijn geweest dat hij in de jaren zeventig niet in dienst hoefde, door een beroep te doen op een onmisbaarheidsverklaring. Volgens Van Middelkoop zou hij „doodongelukkig” in dienst geweest zijn. Tevens gaf hij te kennen moeite te hebben met gezag.

In zijn brief van gisteravond stelt de minister dat hij zijn „persoonlijke gevoelens van destijds” reeds lang achter zich heeft gelaten waarmee ze ook los zijn komen te staan van „de huidige uitoefening van mijn ambt als minister van Defensie”. De vakbond AFMP kwalificeerde Van Middelkoop als „de verkeerde man op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats”.

Een meerderheid van de Kamer neemt genoegen met de spijtbetuiging van Van Middelkoop. Wel zou hem vanmiddag tijdens een commissievergadering te verstaan worden gegeven zijn woorden zorgvuldiger te kiezen.

Ook minister Cramer was berouwvol. Dinsdag wilde Kamerlid Jos Hessels (CDA) van haar weten weten of een bericht in De Telegraaf klopte dat burgers die groene stroom kopen worden „opgelicht.” Cramer weigerde antwoord te geven omdat vragen over groene stroom „niet op haar terrein liggen”, maar op dat van haar collega’s bij Economische Zaken. En die waren die dag afwezig. De Tweede Kamer reageerde verbijsterd, omdat het kabinet altijd uit één mond spreekt.

Cramer stuurde de Tweede Kamer gistermiddag een brief waarin ze schreef de „misverstanden” te betreuren. Ze dacht dat het beter was niet onmiddellijk mondeling maar schriftelijk antwoord te geven. De Kamer aanvaardde de uitleg mokkend, refererend aan eerdere procedurele en staatsrechtelijke uitglijders van Cramer. „Geen greintje politiek gevoel”, zei Kamerlid Paulus Jansen (SP). Ineke van Gent (GroenLinks) mopperde: „Een ontgroeningsperiode van anderhalf jaar is echt te lang.”