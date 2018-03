Meer politici dan sterren op het Film Festival

Lekker achterop bij Rutger Hauer. De minister en de filmster zwierden samen op de fiets door de straten van Den Haag. Hauer kon gisteravond de Gouden Kalf Cultuurprijs niet persoonlijk in ontvangst nemen, wegens verplichtingen bij een mede door hem zelf georganiseerd festival voor de korte film in Milaan. Hij was daarom te zien op een video, waarin minister Plasterk (Cultuur, PvdA) de acteur („een internationaal monument”) de prijs overhandigde.

Hauer kreeg zijn derde Gouden Kalf voor zijn inzet bij het overdragen van zijn kennis aan jonge filmmakers, onder meer in de Rutger Haur Film Factory. Aan het einde van het filmpje gingen de heren nog een stukje fietsen, precies zo als in de beroemde scène in Turks Fruit, de film die van Hauer een ster maakte.

Zo maakte Plasterk het weer goed met de genodigden bij de opening van het Nederlands Film Festival, gisteravond in de schouwburg in Utrecht. Hij had de zaal enigszins tegen zich in het harnas gejaagd door te verklaren dat een film maken „makkelijk” is. Hij bedoelde dat met minimale middelen ook een goede film te maken valt, zoals de succesfilm The Blair Witch Project. Maar voor andere films zijn wel grotere budgetten nodig, voegde hij er snel aan toe. Plasterk: „Ik zeg verder maar niks meer.”

Met de sterrencultuur wil het nog steeds niet erg vlotten in Nederland. Ondanks de aanwezigheid van Carice van Houten en Katja Schuurman op de rode loper, waren er nauwelijks Utrechtenaren naar de schouwburg gekomen om de sterren in het echt te kunnen aanschouwen. Opvallend was het hoge aantal politici bij de opening, van Boris van der Ham en Alexander Pechtold (D66) tot Nebahat Albayrak en Mariëtte Hamer (PvdA). Dat onderstreepte weereens dat film in Nederland vooral een zaak van publieke middelen is.

Het festival opende met Het echte leven van regisseur Robert Jan Westdijk (Zusje, Phileine zegt sorry), een film waarin het het maken van een film volledig uit de rails loopt, met Ramsey Nasr en Sallie Harmsen in de hoofdrollen. De Utrechtse regisseur bekeek de film niet tussen de genodigden bij de officiële première, maar was naar een gelijktijdige voorstelling voor „gewone mensen” gegaan in de bioscoop Rembrandt. Daar had hij tot zijn opluchting vastgesteld dat film goed viel bij het publiek, ondanks „nare verhalen” in de krant van sommige recensenten.

Hij was op tijd terug om ook het warme applaus van de genodigden in ontvangst te nemen voor zijn film, die veel herkenbare situaties bevat voor mensen die werken in de filmwereld.

Tijdens de 28ste editie van het Nederlands Film Festival zullen 400 films te zien zijn, waaronder 117 premières. Naar een Gouden Kalf dingen 71 films mee.

Het thema van het festival is „culturele dienstplicht”, zei festivaldirecteur Doreen Boonekamp in haar welkomstwoord. Het festival zal veel aandacht besteden aan het overdragen van vaardigheden van ervaren filmmakers op jongere generaties.

De prijs van de stad Utrecht voor de beste debuutfilm werd gisteravond door burgemeester Wolfsen overhandigd aan regisseur Laurens Blok voor de jeugdfilm The seven of Daran.