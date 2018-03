McCain wil geen debat, Obama wel

De Republikeinse presidentskandidaat John McCain heeft gisteren zijn campagne opgeschort om zich te kunnen richten op een oplossing voor de financiële crisis in de Verenigde Staten. McCain zei terug te keren naar Washington en vroeg zijn Democratische tegenstander Barack Obama hetzelfde te doen. Ook vroeg hij Obama om uitstel van het eerste presidentiële debat dat morgen zou worden gehouden.

Obama zei dat hij het debat gewoon wil laten doorgaan en dat hij doorgaat met zijn campagne. „Volgens mij willen de Amerikaanse kiezers wel weten wat wij denken over het oplossen van de crisis.” Obama zei dat hij als eerste contact had gezocht met McCain om een gezamenlijke verklaring uit te geven over het noodplan van 700 miljard dollar.

Obama lijkt bij de financiële crisis de afgelopen dagen in populariteit te hebben gewonnen; in een peiling van The Washington Post en omroep ABC van gisteren zou Obama nu 52 procent van de stemmen krijgen en McCain 43 procent.

McCain wil zich in de Senaat buigen over het noodplan van de Amerikaanse regering. McCain is kritisch over het plan en wil er veranderingen in aanbrengen.

President George Bush zou vannacht om drie uur Nederlandse tijd een tv-toespraak houden. Hij zou de Amerikaanse bevolking waarschijnlijk om steun vragen voor het reddingsplan. Veel Amerikanen vinden het ongehoord dat de belastingbetaler moet opdraaien voor het wanbeleid van financiële topmannen van financiële instellingen op Wall Street.

