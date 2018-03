Martelproces Taylor jr. begint

In Miami is gisteren de juryselectie begonnen voor het proces tegen Chuckie Taylor, zoon van de Liberiaanse oud-president Charles Taylor. Chuckie staat terecht voor marteling tijdens de Liberiaanse burgeroorlog. Het is de eerste keer dat de veertien jaar oude Amerikaanse wet die marteling in het buitenland strafbaar maakt tot een proces leidt.

Charles Taylor staat terecht voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid bij het Speciale Hof voor Sierra Leone in Den Haag. Hij wordt alleen berecht voor misdaden begaan tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone, in de jaren negentig. De Liberiaanse president Ellen Johnson-Sirleaf wil geen grote strafzaken voeren over de burgeroorlog in eigen land, die in 2003 ten einde kwam. Er is wel een waarheids- en verzoeningscommissie ingesteld. In beide oorlogen vielen vele tienduizenden doden.

De in Amerika geboren Charles ‘Chuckie’ Emmanuel Taylor is een van de eerste Liberiaanse prominenten die ter verantwoording wordt geroepen. Hij werd in maart 2006 in Miami gearresteerd wegens paspoortfraude. Later volgden acht aanklachten voor misdaden tijdens de burgeroorlog. Chuckie was tijdens zijn vaders presidentschap leider van de zogeheten antiterroristeneenheid. Die werd opgericht om belangrijke doelen te beveiligen, maar groeide uit tot Taylors persoonlijke militie, met als bijnaam de Duivelsstrijders.

Chuckie en zijn mannen zouden vermeende rebellen hebben geëxecuteerd en geslagen, bewerkt met hete strijkijzers, sigaretten op hen hebben uitgedrukt, elektrische schokken hebben toegediend, genitaal verminkt, met gesmolten plastic en kokend water hebben overgoten, zout in hun wonden hebben gewreven, en hen naakt in een gat in de grond gegooid en daarna overgoten met stekende mieren. Bij zijn voorgeleiding gisteren ontkende Chuckie schuld. Volgens zijn advocaat verzinnen de getuigen à charge verhalen om in aanmerking te komen voor politiek asiel.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch pleit ervoor dat de wet op marteling in het buitenland ook wordt toegepast op hoge Amerikaanse functionarissen, zoals oud-minister van Defensie Rumsfeld en oud-directeur van de CIA Tenet, wegens de behandeling van terreurverdachten.

Nederland heeft gisteren 4,5 miljoen euro toegezegd voor het Speciale Hof voor Sierra Leone. Het hof is afhankelijk van donaties. (AP, Reuters, ANP)