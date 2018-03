Maastricht aast op luchthaven Twente

MAASTRICHT, 25 SEPT. Maastricht Aachen Airport (MAA) wil alleen of samen met aandeelhouders in Enschede Airport Twente (EAT) de luchthaven in Twente de komende jaren exploiteren. MAA heeft het ministerie van Financiën uitgenodigd om hierover te overleggen. Dat heeft de directeur van MAA, Jan Tindemans, gisteren laten weten. Een eerdere tender van MAA om de luchthaven in Enschede te exploiteren mislukte onlangs, omdat het ministerie de prijs van de bieder te hoog vond. „We zijn bereid om enkele aandeelhouders van EAT, Reggeborg Beheer en OAD, bij het nieuwe plan te betrekken.“