Lucky Strike betaalde voor roken filmsterren

Hollywoods sterren hebben in de jaren dertig, veertig en vijftig vele miljoenen ontvangen van de tabaksindustrie, om het roken van bepaalde merken in films te bevorderen. Dat blijkt uit een studie van de University of California in het eerstkomende nummer van het Britse Tobacco Control Journal, een wetenschappelijk tijdschrift dat tabaksgebruik wil bestrijden.

Het onderzoek berust op archiefstukken van tabaksfabrikanten. Het meest gedetailleerd zijn de gegevens uit 1930 van American Tobacco, makers van Lucky Strike. Bedragen tot 10.000 dollar (meer dan 100.000 euro nu) gingen naar sterren als Clark Gable, Gary Cooper, Spencer Tracy, Joan Crawford, John Wayne, Bette Davis en Betty Grable.

De betalingen hadden niet uitsluitend betrekking op het roken op het witte doek. Sterren werden ook betaald voor citaten over de kwaliteiten van sigaretten, die werden gebruikt in advertenties. Een van de eerste kwam van Al Johnson, de ster van de eerste geluidsfilm Jazz Singer uit 1927. Johnson liet weten dat de smaak van Lucky Strikes „zoeter en zachter” was dan de hitsong uit de film, „Mammy”.

Daarnaast sponsorde American Tobacco radioprogramma’s waarin voor sigaretten werd geworven. De onderzoekers zijn overigens, net als het blad waarin ze publiceren, sterk gekant tegen tabaksgebruik. Onderzoeksleider Stanton Glautz bepleit oude Hollywood-films waarin gerookt wordt, van een verplichte waarschuwing vooraf te voorzien.