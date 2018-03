Kritische geleerde Israël doelwit bom

Een prominente Israëlische geleerde en criticus van de nederzettingenpolitiek in bezet gebied is vannacht gewond geraakt bij een bomaanslag bij zijn woning in Jeruzalem. De politie verdenkt Israëlische ultranationalisten van de aanslag op professor Zeev Sternhell, aldus een woordvoerder, die geen verdere details gaf. Ultranationalisten waren verantwoordelijk voor de moord op premier Rabin in 1995.

Radio Israël heeft gemeld dat pamfletten op de plaats van de aanslag waren achtergelaten, waarin een miljoen shekel (200.000 euro) wordt beloofd aan iedereen die een aanhanger vermoordt van de Vrede Nu-beweging. Vrede Nu is tegen de nederzettingen. Sternhell heeft gesproken op bijeenkomsten van Vrede Nu.

Sternhell (73), hoogleraar politieke wetenschappen aan de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem, heeft zich gespecialiseerd in het fascisme en met name zijn ideologische wortels in Frankrijk. Hij heeft de laatste jaren fel stelling genomen tegen het ultranationalistische kamp in Israël. Zo heeft hij gezegd dat de Palestijnen zich beter tegen de nederzettingen kunnen keren dan tegen vrouwen en kinderen in Israël. Kortgeleden heeft hij zich ook uitgesproken tegen de Israëlische blokkade van de Gazastrook, die hij „immoreel en ondoelmatig” noemde.

Een ultranationalistische ex-minister, Geula Cohen, veroordeelde vanochtend zowel de aanslag op Sternhell als diens standpunten. „Je moet niet vergeten dat Zeev Sternhell in het verleden ertoe heeft opgeroepen tanks te sturen om de nederzettingen te verwoesten en tot moord heeft opgeroepen met zijn advies aan terroristische organisaties kolonisten te doden”, zei ze voor de radio. (Reuters, AP, AFP)