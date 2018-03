Het Amerikaanse stuurde een paar dagen geleden twee bewerkte foto’s van overleden militairen naar Associated Press. Bij nadere inspectie leken de lichamen van de militairen toch wel erg veel op elkaar te lijken. Zit dat hoofd er nu opgeplakt? AP trok de foto’s terug.

Bekijk de bewerkte plaatjes en lees artikelen over beeldmanipulatie en het ontmaskeren daarvan via via nrcnext.nl/links