KLPD helpt zoeken naar vermiste vrouw

Rotterdam. Op verzoek van Bonaire zijn drie sporenonderzoekers van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) naar het Antilliaanse eiland vertrokken om te helpen bij de zoektocht naar een 24-jarige Nederlandse vrouw die afgelopen weekeinde verdween. Ook een forensisch adviseur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is op weg naar Bonaire om te helpen. De vrouw, die op Bonaire stage liep als apothekersassistente, zou in de nacht van zaterdag op zondag rond half twee van haar fiets zijn gesleurd, toen ze op weg was naar haar huis. Ze zou zijn meegenomen door één of twee personen op een scooter. De politie van Bonaire is bezig grote delen van het 288 vierkante kilometer grote eiland te onderzoeken. Er wonen ruim 11.000 mensen.