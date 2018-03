Klink: 20 miljoen voor extra kraamhulpen

DEN HAAG. Minister Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) trekt bijna 20 miljoen euro uit om het tekort aan personeel in de kraamzorg aan te pakken. Het tekort moet voor de zomer van volgend jaar met 60 procent zijn teruggebracht. Dat staat in een brief die de minister gisteren naar de Kamer heeft gestuurd. Afgelopen zomer bleek dat er ongeveer 540 vacatures in de kraamzorg zijn, op een totaal van 9.000 kraamhulpen. Daardoor kregen sommige vrouwen in vooral de Randstad, Brabant en Gelderland minder kraamzorg dan waar ze recht op hadden.