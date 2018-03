Klaar voor de eerste stapjes Jiuquan. Vandaag stuurt China deze drie mannen de ruimte in met het ruimteschip Shenzhou-7. Het is de derde keer dat China een bemand schip vanaf de aarde lanceert. De middelste ‘taikonaut’, de 42-jarige gevechtspiloot Zhai Zhigang, mag als eerste Chinees een veertig minuten durende ruimtewandeling maken. De eerste twee bemande vluchten van China mocht hij niet mee. Links staat Jing Haipeng, rechts Liu Boming, beiden ook 42 jaar en ook gevechtspiloot. De Chinese astronauten worden bij hun drie dagen durende ruimtereis bijgestaan door Russische technici. Volgens de woordvoerder van het ruimteprogramma zou de Russische hulp bij deze missie kunnen „uitmonden in een intensievere relatie in de toekomst”. Over het exacte tijdstip van de ruimtewandeling, officieel een ‘extra-vehicular activity’, wordt nog gespeculeerd. Volgens sommige berichten zou Zhai Zhigang morgen een voet buiten boord zetten, volgens de ruimtevaartorganisatie zelf is het zaterdag. In ieder gaan de drie piloten vanmiddag, als alles volgens plan gaat, tussen 15.07 en 16.27 uur Nederlandse tijd de lucht in. Foto Reuters Chinese astronauts Jing Haipeng (L), Zhai Zhigang (C) and Liu Boming salute before taking part in a drill for the launch of the Shenzhou-7 manned spacecraft at the Jiuquan Satellite Launch Center, Gansu province September 3, 2008. China will send its third manned mission into space on Thursday evening on a mission which will include its first space walk, the government said on September 24, 2008. Picture taken September 3, 2008. REUTERS/Stringer (CHINA). CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA.

REUTERS