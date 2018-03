Kamer neemt genoegen met excuses Cramer

Minister Cramer (Milieu, PvdA) heeft gisteren spijt betuigd voor haar weigering rechtstreeks in te gaan op vragen over ‘groene stroom’ die Kamerleden haar dinsdag tijdens het vragenuurtje stelden. De Kamer, die gisteren alsnog met haar debatteerde over milieuvriendelijk opgewekte stroom, nam genoegen met de excuses.

Kamerlid Jos Hessels (CDA) wilde dinsdag van Cramer weten of een bericht in De Telegraaf klopte dat burgers die groene stroom kopen worden „opgelicht.” Die (duurdere) groene stroom komt uit andere Europese landen, zoals Noorwegen dat er een overschot aan heeft. Wie in Nederland groene stroom koopt, ziet geen extra ‘groene’ productiecapaciteit in Nederland ontstaan.

Cramer weigerde antwoord te geven op de vragen van Hessels omdat vragen over groene stroom „niet op haar terrein liggen”, maar op dat van haar collega’s bij Economische Zaken. En die waren die dag afwezig. De Tweede Kamer reageerde verbijsterd, omdat het kabinet altijd uit één mond spreekt.

Cramer stuurde de Tweede Kamer daarom gistermiddag een brief waarin ze schreef de „misverstanden” te betreuren die haar optreden tijdens het vragenuurtje had veroorzaakt. Het was niet de bedoeling informatie achter te houden of de Kamer onvolledig te informeren, aldus Cramer. Ze dacht dat het beter was niet onmiddellijk mondeling maar schriftelijk antwoord te geven.

De Kamer aanvaardde de uitleg mokkend, refererend aan eerdere uitglijders van Cramer. „Geen greintje politiek gevoel”, zei Kamerlid Paulus Jansen (SP), en een „nieuw voorbeeld van de grenzeloze politieke naïviteit van de minister”. Ineke van Gent (GroenLinks) mopperde: „Een ontgroeningsperiode van anderhalf jaar is echt te lang.”

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) zei gisteren dat de groene stroom-problematiek haar al langer zorgen baart, en dat er „in Europees verband” aan wordt gewerkt.