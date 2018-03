John de Mol daagt RTL om verkoopprijs Tien en Radio 538

Amsterdam. Mediaondernemer John de Mol voelt zich bekocht bij de verkoop van televisiezender Tien en Radio 538 aan RTL Nederland en eist compensatie bij de rechter. In ruil voor beide zenders kreeg De Mol een belang van 26,3 procent in RTL Nederland. Dat belang bleek vlak na de verkoop, in de zomer van vorig jaar, minder waard dan verwacht toen RTL Nederland tegenvallende bedrijfsresultaten presenteerde. De Mols mediabedrijf Talpa en RTL Nederland hebben een jaar gepraat over de afwikkeling van de verkoop, maar zijn er niet uitgekomen.Op verzoek van De Mol moet nu de rechter bemiddelen. Gisteren was de eerste hoorzitting in Amsterdam.