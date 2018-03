Jacques Brels Amsterdam

Erg leesbaar is het handschrift van Jacques Brel niet. Maar ergens tussen die krabbels is nog wel te zien dat hier iets over le port d’Amsterdam is genoteerd. Het zijn de eerste aanzetten voor Brels robuuste ode aan een Amsterdamse havenkroeg met zwetende zeelieden, hitsige meiden en een ranzige accordeon.

En omdat dat een van zijn beroemdste chansons zou worden, durft het veilinghuis Sotheby’s wel te voorspellen dat het schriftje tussen de 50 en 70.000 euro zal opbrengen.

Op 8 oktober worden bij Sotheby’s in Parijs allerlei memorabilia van de dertig jaar geleden gestorven chansonnier geveild, met manuscripten, foto’s en zelfs een wegenkaart die dienst deed tijdens een tournee. Het notitieblok is bij voorbaat uitgeroepen tot ‘topstuk’ en kan de komende dagen al worden bekeken bij de Amsterdamse vestiging van het veilinghuis.

„In Amsterdam legde Brel een voorbije wereld vast”, aldus een persbericht. De vraag is echter of die wereld, althans in Amsterdam, ooit heeft bestaan.

Volgens speurwerk van Mohamed el-Fers, die in 2003 een minibiografie over Jacques Brel schreef, zijn de allereerste woorden van het nummer niet in een schriftje, maar op een bierviltje geschreven.

Na een optreden in gebouw Marcanti in Amsterdam, op 20 februari 1963, wenste de zanger nog even met zijn Nederlandse vertaler Ernst van Altena naar de Wallen te lopen. Na hun wandeling langs de rood verlichte ramen vertrok Van Altena naar de kunstenaarssociëteit De Kring, terwijl Brel meer zin had in een buurtkroegentocht. In zijn eentje belandde de chansonnier ten slotte in café De Kuil in de Oudebrugsteeg, waar de horecazanger Bolle Jan die avond scabreuze liederen zong en het schippersklavier bespeelde. Bolle Jan, die in werkelijkheid Jan Froger heette, genoot destijds enige landelijke bekendheid – hoewel zijn zoon René Froger tegenwoordig veel beroemder is.

Daar, in De Kuil, moet Brel enige tijd hebben meegedeind met de volkse deunen van Bolle Jan. ’s Mans accordeon heeft wellicht zelfs model gestaan voor de verscheurende klanken (le son déchiré d’un accordéon rance) waarover in Amsterdam wordt gerept. En daar zou Brel op een bierviltje de eerste woorden van het nummer hebben genoteerd.

Maar wat hebben deze door Brel zo schilderachtig meeslepend beschreven cafétaferelen met de in de openingszin genoemde ‘haven van Amsterdam’ te maken? Niets. Amsterdam heeft, in tegenstelling tot steden als Antwerpen, Marseille of Hamburg, nooit een echt havenkwartier gehad. Er is alle aanleiding te vermoeden dat de plaatsbepaling een heel andere, veel minder romantische reden heeft. Als de drie lettergrepen van de plaatsnaam Amsterdam niet zo goed in het strakke ritme zouden hebben gepast, zou Brel hoogstwaarschijnlijk een van die andere steden hebben bezongen.