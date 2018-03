Intern advies houd kennis in huis

Interne adviesbureaus kunnen voor de overheid een probaat middel zijn om externe consultants buiten de deur te houden én de kennis in huis te houden. „In Amsterdam werkt het”, zegt voormalig gemeentesecretaris Erik Gerritsen.

Vorig jaar gaf het Rijk bijna 1,2 miljard euro uit aan de kosten van externe inhuur, de gemeente Amsterdam 100 miljoen euro. „De omvang van de bedragen kun je moeilijk vergelijken, maar de trend wel”, vindt Gerritsen. De voormalig gemeentesecretaris is op dit moment verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en werkt aan een dissertatie over de slimme overheid.

De rijksoverheid heeft in de afgelopen vier jaar ruim twee keer zoveel uitgegeven aan externe adviseurs: van 0,5 miljard euro in 2004 tot 1,2 miljard vorig jaar, bij de gemeente Amsterdam bleven ze ongeveer stabiel op een niveau van 100 miljoen euro. Het toenemende beroep op externe adviseurs heeft bij het Rijk tot gevolg dat „kennis weglekt”, zegt Gerritsen, „immers: wanneer de klus is geklaard, is de adviseur ook weg”. Om de kosten in de hand te houden, en te voorkomen dat kennis verdwijnt, beschikt Amsterdam al geruime tijd over een aantal interne adviesbureaus zoals het Project Management Bureau en het Ingenieurs Bureau Amsterdam. De afgelopen jaren zijn daar de Adviesgroep Amsterdam en het Amsterdams Bureau voor Communicatie bijgekomen. De doelstelling is om stadsdelen, diensten en bedrijven van Amsterdam op projectbasis te ondersteunen, adviseren en begeleiden. Gerritsen: „Al deze diensten zijn goedkoper dan de markt, werken zonder gedwongen winkelnering en leveren een hoge kwaliteit.”

De interne adviesdiensten zijn, volgens Gerritsen, zeer populair als ambtelijk werkgever en hebben geen enkele moeite bij het vinden van nieuwe medewerkers. „Ze vormen de ideale combinatie tussen mobiliteit, zijn goed voor het ontwikkelen van een brede blik en voorkomen van vastroesten, en behoud van kennis voor de gemeente. In plaats van externen blijven ze in dienst van de gemeente ook al wisselen ze veel van functie. De gemeente wordt flexibeler.”

Vorig jaar werd binnen het Project Management Bureau de Wibaut-groep opgericht. Deze groep bestaat uit ervaren adviseurs en projectdirecteuren. „Mensen die het eind van hun carrière in zicht hebben en een stapje terug willen doen.” In het verleden gingen deze ambtenaren vaak met vervroegd pensioen of gingen bij een commercieel adviesbureau werken, waarbij ze – volgens Gerritsen – vaak ook nog weer werden ingehuurd door de gemeente. „Nu kunnen we ze binnen de gemeente houden en gebruik blijven maken van hun kennis en vaardigheden”, zegt Gerritsen. Volgens hem zou de rijksoverheid ook baat kunnen hebben bij deze vormen van interne adviesbureaus. „De rijksoverheid kan wat dat betreft nog wel wat leren van de lagere overheid.”

Om de kosten van de externe adviseurs bij het Rijk te drukken, werd in 2004 het bureau ABD-Interim opgericht, een nieuwe poot van de Algemene Bestuursdienst. De ABD werd in 1995 opgericht om de verkokering tussen de departementen te beslechten. Functiewisseling werd het middel om kloven te dichten. Ongeveer 800 ambtenaren staan op dit moment in het ‘gouden kaartenbakje’.

ABD-Interim beschikt over een bestand van bijna tweehonderd interim-managers. Zij wisselen nog sneller van functie. Net als externe consultants zullen ze voor korte, eenmalige klussen op verschillende departementen aantreden. In vergelijking met de gemeente Amsterdam gaat het om ambtenaren op directeursniveau, in Amsterdam zitten ook lagere ambtenaren bij de interne adviesbureaus.

In de afgelopen drie jaar heeft ABD-interim tweehonderd keer een klus geklaard. „De kosten beperken zich dan tot een vergoeding van de loonkosten aan de collega organisatie en een kleine opslag voor training en begeleiding”, schreef minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) afgelopen zomer aan de Tweede Kamer. Volgens ABD leverde dit een besparing op van 10 miljoen euro. „En de kennis en ervaring van de ‘interimmer’ lekt niet weg naar een externe adviseur, maar blijft binnen de rijksoverheid”, zegt Gerritsen. Om externe inhuur door de overheid tot een minimum te beperken moet, volgens hem, geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie zelf. „In een lerende overheid. Maar soms blijft het ook gewoon doelmatiger om wel extern in te huren.”

