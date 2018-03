Inleven, écht zijn, dat is belangrijk

De allerbeste acteur? Jemig. Dat vind ik echt ontzettend moeilijk. Er zijn ladingen acteurs die ik vreselijk goed vindt. Johnny Depp, Sean Penn. En dan zijn er zeker nog tien namen waar ik nu niet op kom. Pierre Bokma trouwens, ook die is fantastisch. Het klinkt misschien als een clichéwant volgens mij noemt elke acteur hem. Maar hij is gewoon heel goed.

Sinds vorige week ben ik erg onder de indruk van Jacob Derwig. We zijn twee weken geleden begonnen met de repetities voor het theaterstuk Romeo Over Julia. Van Derwig hebben we net twee dagen een masterclass gehad. Hij leerde ons bij elke zin een beeld te maken. Je moet je een vergelijkbare situatie uit je eigen leven voor de geest halen. Bij de zin ‘Op lichte vleugels zweefde ik over de stenen muur’, denk ik dus terug aan het moment dat ik werkelijk zo verliefd was. Dan krijgt de tekst meer lading. Al is het dan natuurlijk wel handig als je al het een en ander hebt meegemaakt in je leven.

Mijn personages liggen altijd wel een beetje bij mezelf in de buurt. Speel ik een nerd, dan is dat een nerd zoals ik die zou zijn. En moet ik verlegen acteren, dan staat er een verlegen Teun op het toneel.

Inleven, écht zijn, dat is erg belangrijk voor mij. Bij de voorbereidingen op de film Skin heb ik een aantal documentaires bekeken. Ik heb me verdiept in hoe extreemrechtse jongeren leven, wat ze denken, waar ze over praten. De volgende stap was dat mijn haar werd af geschoren. Zo’n kale kop, daar word je werkelijk een ander mens van.

Al moet je de kijker wel blijven aanspreken. Als ik niks heb met de hoofdrolspeler, dan wordt het lastig om met hem mee te gaan. Misschien is dat ook een van de redenen waarom ik de jonge Leonardo DiCaprio goed vond en tegenwoordig minder van hem gecharmeerd ben. Als jong ventje in What’s Eating Gilbert Grape is hij ontzettend goed, en aanstekelijk. Maar die charme mis ik nu.

Samuel L. Jackson heeft dat bijvoorbeeld wel. Ik heb Pulp Fiction wel duizend keer gekeken. Hoe hij eerst een preek houdt en dan die gast neerknalt. Het vuur in zijn ogen. Zo gemeen, dat zie je aan alles. Dat is knap. En o ja, Heath Ledger, die moet ik ook nog even noemen. Die totale gekheid die hij uitstraalde, hij is volledig geflipt in de nieuwe Batman. Dat voel je echt.

